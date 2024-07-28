منوبة: انطلاق خطوط شاطئية جديدة في رحلات تجريبية

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انطلقت، صباح اليوم الأحد، خطوط شاطئية مخصصة لمناطق وادي الليل والدندان وبرج العامري، نحو شواطئ قلعة الأندلس وحلق الوادي وقرطاج، في رحلات تجريبية بمعدل سفرة واحدة ذهابا وإيابا كل يوم احد، وفق تصريح المدير الجهوي للنقل شاكر القليبي لصحفيّة "وات ".



وأضاف أن الخطوط الشاطئية، وفرتها شركة نقل تونس، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء المجالس المحلية ومجلس النواب وبتنسيق مع الإدارة الجهوية، وهي تهم مناطق وادي الليل نحو قلعة الأندلس حيث ينطلق الخط الأول من وادي الليل المدينة والثاني من حي الورد إلى الشاطئ بسفرة وحيدة ذهابا الصباح وإيابا المساء، ويهم الخط الآخر مدينة منوبة والدندان، لينطلق من حي بوستيل فمفترق منوبة ومنه إلى الدندان (امام صيدلية الليل) في اتجاه شاطئ حلق الوادي، في سفرة تنطلق الثامنة صباحا وتعود السادسة مساء.





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وأشار إلى أن تلك الخطوط الجديدة في إطار تجريبي، وتأتي بعد تخصيص خط برج العامري- بيرين في اتجاه قرطاج سفرة ذهابا وإيابا، وخطّ نقل صيفي أول منذ بداية الشهر الجاري لفائدة متساكني معتمديتي طبربة والجديدة في اتجاه شاطئ قلعة الأندلس من ولاية أريانة، وذلك بمعدل سفرة وحيدة ذهابا وإيابا.

وتعتبر هذه الخطوط، مطلبا أساسيا تبناه أعضاء المجالس المحلية، على اعتبار انه بات من آليات الترفيه الصيفي في كل موسم اصطياف، تؤمن من خلاله تنقل العائلات محدودة الدخل إلى الشواطئ بمعاليم ركوب رمزية، وتخفّف من معاناة تعدّد وسائل النقل من مترو وحافلات وقطارات في اتجاه شواطئ ضواحي ولاية تونس.

كما تدعمت الخطوط النقل العادية يوم 25 جويلية، بحافلة نحو مطار تونس قرطاج انطلاقا من محطة الترابط "سليمان كاهية" ، وفق ذات المصدر الذي اشار الى انه نفس خط الحافلة 460 الذي يوفر سفرة صباحية الى المطار ويؤمن بقية سفراته المبرمجة ثم يعود الى المطار على الساعة السابعة مساء، باعتماد تعريفة موحّدة قدرها دينار واحد.

وأشار القليبي الى أن جهود الإدارة الجهوية وشركة نقل تونس، منكبة حاليا على ضبط الحاجيات المدرسية والجامعية من الخطوط والحافلات، بالتنسيق مع الولاية والمعتمدين والمصالح المعنية، وذلك في انتظار تشخيص واقع النقل وضبط الخطوط الضرورية التي سيتم العمل على توفيرها استعداد للعودة المدرسية والجامعية القادمة.