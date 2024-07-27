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الكانوي كاياك: التونسي سليم الجمايعي يكتفي بالمرتبة 20 في اختصاص سلالوم

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 20:13 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اكتفى الجذاف التونسي سليم الجماعي بالمرتبة العشرين والاخيرة من تصفيات مسابقة الكانوي كاياك سلالوم التي دارت مساء اليوم السبت ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024.
و لم يتمكن من التأهل للمربع الذهبي في هاته المسابقة علما وأن اختصاصه هو الكاياك كروس والتي ستدور منافساتها يوم 30 جويلية الجاري بداية من الساعة الثالثة ظهرا.


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