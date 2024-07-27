مستقبل قابس يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين

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اعلن مستقبل قابس، اليوم السبت، تعاقده مع ثلاثة لاعبين لمدة موسمين هم حمزة عبد الكريم (مهاجم رواق) ومحمد علي السعيدي (متوسط ميدان هجومي) ومحمد بالنور (متوسط ميدان).



وكان مستقبل قابس، الصاعد حديثا الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، تعاقد مع المدرب المغربي عبد المجيد الدين بن جيلاني للاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال موسم 2024-2025 وذلك رفقة محمد المجدوب (مدرب مساعد) وثابت القاهري (مدرب مساعد و محلل ٱداء) و محمد علية (معد بدني أول) وعلي المرزوقي(معد بدني ثان) وشكري بوسعادة (مدرب حراس) وحافظ بن إبراهيم (أخصائي المتابعة).