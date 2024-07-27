وزيرة التربية في زيارة إلى معهد مهن التربية ومدرستين ابتدائيتين بقربة من ولاية نابل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669b937511d8e7.02458696_gflhnemopjiqk.jpg width=100 align=left border=0>

قامت وزيرة التربية، سلوى العباسي، مساء أمس الجمعة، بزيارة إلى معهد المهن بقربة من ولاية نابل.



وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على مدى جاهزية المعهد لاحتضان "قرية التعلمات".





...



وتنتظم "قرى التعلمات" من 29 جويلية إلى 9 أوت في شكل أيام دراسية لفائدة الاطار البيداغوجي بالمرحلة الابتدائية وتتوزع إلى قرية الرياضيات، بمعهد مهن التربية بقربة، وقرية اللغات، بمعهد مهن التربية بسوسة وقرية الاعلامية التطبيقية، بمعهد مهن التربية بصفاقس.



وعاينت الوزيرة خلال الزيارة، مختلف أجنحة المعهد وفضاءاته، وأكدت أهمية حسن توظيف المساحة الشاسعة المحيطة به بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التكوين المهني والتشغيل.



وزارت العباسي في اليوم نفسه، المدرسة الابتدائية بو اليدين والمدرسة الابتدائية جبل الحداد بقربة، مرفوقة بالمندوب الجهوي للتربية بنابل، نورالدين النوري، حيث عاينت مختلف مرافق المدرستين والفصول الدراسية بهما.



ودعت وزيرة التربية الى تكثيف عمليات الصيانة والتعهد، معلنة عن قرار بعث قسمين للتحضيري بالمدرستين الابتدائيتين.



كما أبرزت الوزيرة ضرورة إيجاد حلول عملية في مجال النقل المدرسي، ودعت المندوبية الجهوية للتربية بنابل إلى تكثيف اللقاءات مع المجالس المحلية وأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء مجالس الأقاليم والجهات والطرف الاجتماعي، وذلك في إطار مقاربة مجتمعية شاملة.