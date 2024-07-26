وزير الداخلية يدعو المعتمدين الجدد الى التركيز على العمل الميداني والاصغاء للمواطنين

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دعا وزير الدّاخلية خالد النوري، المعتمدين المعينين حديثا، الى ضرورة التركيز على العمل الميداني والاصغاء للمواطنين ولتطلعاتهم، وذلك لدى افتتاحه اليوم الجمعة بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بالعاصمة، أشغال دورة تكوينية خصُوصيّة لفائدتهم.



وأكد الوزير، ان هذه الدورة التكوينية تتنزلُ في إطار الحرص على إيلاء العمل الجهوي والمحلي المكانة التي يستحقها في صُلب التنظيم الإداري والترابي للدّولة، فضلا عن المهام الموكُولة للمُعتمدين ضمن رُؤية مُتجدّدة لدفع وتنويع العمل التنموي وإثرائه وتوسيع روافده، بما يُدعّمُ دورهم المحوري ويُعزّزُه في خدمة المُواطن والجهات، وفق بلاغ صادر مساء الاربعاء عن وزارة الداخلية.





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وتمتدّ هذه الدورة التكوينية ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجها مجموعة من المحاور يُؤمّنها عدد من الخُبراء من ذوي الإختصاص، تتعلقُ خاصّة بمكانة المُعتمد في المنظومة الإداريّة وعلاقته بالإدارة الجهويّة والمحليّة، ودوره في مجال التنمية ودفع الإستثمار، فضلا عن تقنيات ومهارات التفاوض والتصرّف الإداري الحديث.



وقد حضر افتتاح الدورة التكوينية، المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزيّة والمكلفة بتسيير الإدارة العامّة للشؤون الجهويّة بالوزارة.