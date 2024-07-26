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أريانة :حملات بلدية للتصدي للإنتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف بعدد من الدوائر البلدية

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 23:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تولت مصلحة الشرطة البلدية بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي بأريانة، اليوم الجمعة، القيام بحملة للتصدي للإنتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف وعدم خلاص المعاليم البلدية بدائرة أريانة المدينة.

وأسفرت الحملة عن حجز 80 كرسيا و 10 طاولات و عدد من المواد الصحية والكهربائية، وهي تندرج في إطار سلسلة من الحملات المماثلة التى قامت بها البلدية في عدد من الدوائر على غرار منطقة رياض النصر التي تم خلالها حجز 120 كرسيا و16 طاولة وتحرير 15 مخالفة صحية بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية.
كما شهد محيط السوق البلدي بأريانة والأنهج المجاورة، وهي سيدي عمار و اليمن ومفتاح بن مبروك حملة للتصدي للإنتصاب الفوضوي تم خلالها حجز كمية من الخضر و الغلال و الملابس المستعملة و الأدوات المنزلية، اودعت بمستودع الحجز.


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