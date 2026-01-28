اعتقال المتهم بالاعتداء على النائبة إلهان عمر في مينيابوليس

أعلنت شرطةالقبض على(55 عامًا) بعد أن هاجم النائبة الديمقراطيةخلال لقاء جماهيري مساء، وذلك بعد أن رشّ عليهاأثناء إلقائها كلمة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية ورسمية.وذكرت الشرطة أن كازميرتشاك اعتُقل بتهمةبعدما اقتحم منصة الخطاب ورشّ عمر بسائل غير معروف من خلال ما بدا أنه. وتمكن الحراس والموجودون من السيطرة عليه وتسليمه للقوات الأمنية التي احتجزته فيبانتظار توجيه التهم الرسمية.وأوضحت المصادر أنّ النائبة عمر، المهاجرة من الصومال وممثلة ولايةفي مجلس النواب الأمريكي،، بينما لا تزال السلطات تحقق في طبيعة السائل المستخدم ودوافع الاعتداء.وأثار الحادث ردود فعل واسعة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة حول سياسات الهجرة وأمن الحدود، فيما أكدت عمر بعد الحادث أنّها بخير وأنها ستواصل عملها رغم هذا الاعتداء.