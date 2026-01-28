Babnet   Latest update 11:17 Tunis

اعتقال المتهم بالاعتداء على النائبة إلهان عمر في مينيابوليس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979ab06286444.80077819_henglkpfqmoji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 10:29 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلنت شرطة مينيابوليس القبض على أنتوني جيمس كازميرتشاك (55 عامًا) بعد أن هاجم النائبة الديمقراطية إلهان عمر خلال لقاء جماهيري مساء 27 جانفي 2026، وذلك بعد أن رشّ عليها سائلًا مجهولًا أثناء إلقائها كلمة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية ورسمية.
أخبار ذات صلة:
"رشها بمادة مجهولة"..النائبة الأمريكية إلهان عمر تنجو من هجوم في مينيابوليس...

وذكرت الشرطة أن كازميرتشاك اعتُقل بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة بعدما اقتحم منصة الخطاب ورشّ عمر بسائل غير معروف من خلال ما بدا أنه حقنة صغيرة. وتمكن الحراس والموجودون من السيطرة عليه وتسليمه للقوات الأمنية التي احتجزته في سجن مقاطعة هينيبين بانتظار توجيه التهم الرسمية.


وأوضحت المصادر أنّ النائبة عمر، المهاجرة من الصومال وممثلة ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأمريكي، لم تُصب بأذى جسدي، بينما لا تزال السلطات تحقق في طبيعة السائل المستخدم ودوافع الاعتداء.


وأثار الحادث ردود فعل واسعة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة حول سياسات الهجرة وأمن الحدود، فيما أكدت عمر بعد الحادث أنّها بخير وأنها ستواصل عملها رغم هذا الاعتداء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322700

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
15°-12
18°-11
14°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>