اعتقال المتهم بالاعتداء على النائبة إلهان عمر في مينيابوليس
أعلنت شرطة مينيابوليس القبض على أنتوني جيمس كازميرتشاك (55 عامًا) بعد أن هاجم النائبة الديمقراطية إلهان عمر خلال لقاء جماهيري مساء 27 جانفي 2026، وذلك بعد أن رشّ عليها سائلًا مجهولًا أثناء إلقائها كلمة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية ورسمية.
وذكرت الشرطة أن كازميرتشاك اعتُقل بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة بعدما اقتحم منصة الخطاب ورشّ عمر بسائل غير معروف من خلال ما بدا أنه حقنة صغيرة. وتمكن الحراس والموجودون من السيطرة عليه وتسليمه للقوات الأمنية التي احتجزته في سجن مقاطعة هينيبين بانتظار توجيه التهم الرسمية.
وأوضحت المصادر أنّ النائبة عمر، المهاجرة من الصومال وممثلة ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأمريكي، لم تُصب بأذى جسدي، بينما لا تزال السلطات تحقق في طبيعة السائل المستخدم ودوافع الاعتداء.
وأثار الحادث ردود فعل واسعة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة حول سياسات الهجرة وأمن الحدود، فيما أكدت عمر بعد الحادث أنّها بخير وأنها ستواصل عملها رغم هذا الاعتداء.
وذكرت الشرطة أن كازميرتشاك اعتُقل بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة بعدما اقتحم منصة الخطاب ورشّ عمر بسائل غير معروف من خلال ما بدا أنه حقنة صغيرة. وتمكن الحراس والموجودون من السيطرة عليه وتسليمه للقوات الأمنية التي احتجزته في سجن مقاطعة هينيبين بانتظار توجيه التهم الرسمية.
وأوضحت المصادر أنّ النائبة عمر، المهاجرة من الصومال وممثلة ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأمريكي، لم تُصب بأذى جسدي، بينما لا تزال السلطات تحقق في طبيعة السائل المستخدم ودوافع الاعتداء.
وأثار الحادث ردود فعل واسعة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة حول سياسات الهجرة وأمن الحدود، فيما أكدت عمر بعد الحادث أنّها بخير وأنها ستواصل عملها رغم هذا الاعتداء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322700