القصرين : الفنانة الفلسطينية رلى عازر تفتتح الدورة 43 لمهرجان السيليوم الدولي

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"فلسطين هي أجمل من الاحتلال ..لديها حضارة وتاريخ وهوية وفلكلور وكم جميل اليوم أن نحتفل بهذا التراث الغني جدا ونحافظ عليه وننقله من جيل إلى جيل لأنه شرفنا وهويتنا وممنوع ضياعه " بهذه الكلمات وصفت الفنانة الفلسطينية رلى عازر ذات الصوت الجميل الدافئ و الأداء المميز والمؤثر موطنها فلسطين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس الخميس على هامش الحفل الافتتاحي للدورة 43 لمهرجان السليوم الدولي بالقصرين الذي تزامن مع عيد الجمهورية التونسية.





كما أعربت الفنانة الفلسطينية الشابة رلى عازر عن حبها الشديد لتونس قائلة " تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي أشعر فيها بالحرية وبالراحة والانتماء كأني بين أهلي وناسي و زيارتي لتونس تعطيني طاقة من هون لسنة " وأكدت أنه يشرفها المشاركة في المهرجانات والأمسيات التي تقام في تونس لأنها تفسح لها المجال للتعرف على الحضارة التونسية واللهجة التونسية والفنانين التونسيين.



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وكشفت بالمناسبة أنه يمكن أن يجمعها عمل فني مع الفنان التونسي والموسيقي والخطاط ياسر الجرادي الذي رافقها في حفل فني أقيم مؤخرا بمهرجان دقة الدولي .

وعن باقة أغنانيها التي اختارت تقديمها في الحفل الإفتتاحي للدورة 43 من مهرجان السليوم الدولي بالقصرين ، أغاني ملتزمة تحكي عن بلدها فلسطين وعن القضية الأم مع فهي أغاني من الفلكلور الفلسطيني وأغنيتها الخاصة " اخلع نعلك يا موسى" إلى جانب أغاني تونسية " ما بين الوديان " و"نرجعلك ديما " لياسر الجرادي وختمت رلى حديثها بالقول " سأكون يوم 28 جويلية الحالي في مهرجان صفاقس الدولي وأنا سعيدة بتواجدي في القصرين وفي كل مكان في تونس " .

ورغم الحضور الجماهيري القليل الا ان السهرة الإفتتاحية للدورة 43 لمهرجان السيليوم الدولي بالقصرين التي اقيمت بفضاء المسرح الروماني " السليوم" بالقصرين المدينة كانت مميزة ورائعة فقد تفاعل الجمهور الحاضر وصفق ورقص وأنشد وغنى مع رلى عازر الفلسطينية إبنة الناصرة ورفع العلمين التونسي والفلسطيني عاليا كما زغردت النسوة بكل حب واحترام وتقدير لهذه الفنانة التي تختزل أغانيها الطربية الملتزمة تاريخ شعب عظيم يقدم كل يوم دروسا في النضال والصمود والمقاومة والعزة والشهامة علما بأن الحفل الإفتتاحي للمهرجان شاركت فيه الفنانة التونسية التونسية شيراز الجزيري كما رافق الفنانة الفلسطينية على الركح عازف الكمان العالمي الفنان التونسي زياد الزواري.

ومن جانبه ذكر الناطق الرسمي بإسم الدورة 43 لمهرجان السيليوم الدولي بالقصرين أحمد الزرقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة المديرة للمهرجان برمجت حفلا فنيا لفنانة فلسطينية يتغنى بالمقاومة والكفاح الفلسطيني تزامنا مع عيد الجمهورية لبعث رسالة مفادها أننا في كل محافلنا الثقافية لا ننسى القضية الفلسطينية في سبيل نشرها والتأكيد على تضامننا التام واللامشروط معها.

وبين الزرقي من جهة أخرى أن بقية عروض الدورة 43 لمهرجان السيليوم الدولي المتواصلة إلى غاية يوم 16 أوت المقبل ، تتضمن عروضا فنية طربية وشعبية يؤثثها كل من وليد التونسي مساء اليوم الجمعة وزينة القصرينية يوم 28 من نفس الشهر و الثنائي ياسر جرادي وشيراز الجزيري يوم 31 جويلية والشاب بشير والشابة مريم الدزيرية يوم 5 أوت المقبل وأسماء سليم يوم 6 أوت إلى جانب عرضي راب لعلاء و"ألفا" يومي 8 و 12 أوت فضلا عن عرض مسرحية "المهفات" للأمين النهدي ورياض النهدي وعبد القادر دخيل ومحسن بولعراس مع عرض مسرحي لسماح الدشراوي ، إضافة إلى عروض موجهة للأطفال حيث تمت برمجة عرض "عمي ونيس" لونيّس مغزاوي وسيرك "باباروني" يومي 1 و 3 أوت 2024 .