بطولة الكرة الطائرة: انطلاق مرحلة التتويج الممتازة
تنطلق الأربعاء منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج الممتازة لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:
برنامج المباريات* قاعة بوسالم (14:00)
مولدية بوسالم – النجم الرياضي الساحلي
* قاعة الزواوي (16:00)
الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي
نظام المنافسةوتُقام هذه المرحلة في شكل سلسلة نصف نهائي، حيث:
* يواجه صاحب المركز الأول الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الرابع النادي الرياضي الصفاقسي
* ويلاقي صاحب المركز الثاني مولدية بوسالم صاحب المركز الثالث النجم الرياضي الساحلي
ويتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في سلسلة نصف النهائي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326538