Babnet   Latest update 16:57 Tunis

بطولة الكرة الطائرة: انطلاق مرحلة التتويج الممتازة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 16:06 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تنطلق الأربعاء منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج الممتازة لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:

برنامج المباريات

* قاعة بوسالم (14:00)
مولدية بوسالم – النجم الرياضي الساحلي


* قاعة الزواوي (16:00)
الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي الصفاقسي

نظام المنافسة

وتُقام هذه المرحلة في شكل سلسلة نصف نهائي، حيث:

* يواجه صاحب المركز الأول الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الرابع النادي الرياضي الصفاقسي
* ويلاقي صاحب المركز الثاني مولدية بوسالم صاحب المركز الثالث النجم الرياضي الساحلي

ويتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق 3 انتصارات في سلسلة نصف النهائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326538

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>