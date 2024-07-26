أجندا المهرجانات من 27 جويلية إلى 2 أوت

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يسهر جمهور المهرجانات خلال الأسبوع الممتد من 27 جويلية إلى 02 أوت مع مجموعة من العروض الفنية التي تراوح بين السهرات الغنائية والعروض المسرحية .

وسيكون أحباء السمر على موعد نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل على موعد مع العروض الفنية كالتالي:



//مهرجان قرطاج الدولي



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27 جويلية: حفل الفنان المصري حمزة نمرة

28 جويلية: حفل مجموعة "الويلرز" (جامايكا)

31 جويلية: عرض "بيغ بوسا" لوجيهة جندوبي

1 أوت: حفل الفنان المغربي أمين بودشار



//مهرجان الحمامات الدولي

28 جويلية 2024: عرض الفنان التونسي مرتضى الفتيتي

30 جويلية 2024: عرض الفصول الأربعة "عرس الذيب"

31 جويلية 2024: العرض الفرنسي "الكترو دو لوكس"

1 أوت2024: عرض الفنان اللبناني رامي عياش

2 أوت 2024: عرض للفنانة التونسية يسرى محنوش



// مهرجان بنزرت الدولي

27 جويلية: عرض "الزيارة" لسامي اللجمي

29 جويلية: مسرحية "البوابة 52" لدليلة المفتاحي

30 جويلية: عرض نجم الراب "سامارا"

1 أوت: عرض Ocelisa لأغاني الكرتون



// مهرجان المنستير الدولي

28 جويلية 2024: عرض التخميرة

29 جويلية 2024: عرض موسيقي بمشاركة محرزية الطويل ومحمد بن صالح وأسامة سلامة

30 جويلية 2024: عرض لفرقة الشباب للموسيقى العربية بالمنستير بمشاركة الفنان سليم دمق

31 جويلية 2024: عرض تنشيطي للأطفال بعنوان "Ocelosia Band"

2 أوت 2024: عرض للفنان لطفي بوشناق



// مهرجان سوسة الدولي

28 جويلية 2024: عرض مشترك للرشيدية و الفنانة آية دغنوج

30 جويلية 2024 : عرض "لبان" في إطار التبادل الثقافي مع سلطنة عمان

1 أوت 2024 : مسرحية البوابة 52 لدليلة المفتاحي



// مهرجان قابس الدولي

27 جويلية: عرض الافتتاح "نسائم الحرية" بمشاركة نبراس شمام وياسر جرادي وعادل بوعلاق

28 جويلية: عرض قابس تغني

29 جويلية: عرض للفنانة نبيهة كراولي

30 جويلية: مسرحية الدار الكبيرة

31 جويلية: عرض صوفي التخميرة بقيادة مراد باشا

1 أوت: مسرحية بيتزا الفن لفرقة مدينة تونس

2 أوت: سهرة الراب مع علاء



// مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية



27 جويلية 2024، عرض "أوركسترا الحرس الديواني الإيطالي"

3 أوت 2024، عرض "أوبيرا فيينا"



// مهرجان صفاقس الدولي

27 جويلية: سهرة راب مع جنجون وكازو

28 جويلية: عرض إلى فلسطين

29 جويلية: عرض الفنانة لطيفة العرفاوي

1 اوت: عرض الزيارة

2 أوت: عرض راب مع نوردو



// مهرجان قفصة

27 جويلية 2024: مسرحية "بيتزا الفنّ" إنتاج فرقة مدينة تونس للمسرح

28 جويلية: سهرة الراب مع نوردو

30 جويلية: عرض رؤوف ماهر

31 جويلية: عرض للأطفال رحلة تيمو

1 أوت: عرض وان مان شو "ياسين الصالحي ما يضحكنيش"



//مهرجان نابل الدولي

29 و30 جويلية: عرض الزيارة ليلتين متتاليتين

31 جويلية: حفل للفنانة مريم نور الدين

2 أوت: عرض موسيقي قطري





// مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة

26 جويلية: الباليه الايطالي

28 جويلية: مسرحية "بيغ بوسا" وجيهة الجندوبي

30 جويلية: سهرة الراب مع علاء

31 جويلية: حفلة شيرين اللجمي

1 أوت: مسرحية "المايسترو" لبسام الحمراوي



// مهرجان أريانة

27 جويلية: عرض مجموعة العزارة

29 جويلية : حفلة الشاب بشير

31 جويلية: عرض The Harvard Krokodiloes من الولايات المتحدة الأمريكية

1 أوت: مسرحية "المهفات" للأمين ورياض النهدي وعبد القادر دخيل ومحسن بولعراس.



// مهرجان أوذنة

27 جويلية:الافتتاح مع حفل للفنان رؤوف ماهر

29 جويلية: سهرة الفنان زياد غرسة

1 أوت: عرض مرتضى الفتيتي.

2 أوت: عرض الفنانة ألفة بن رمضان

// مهرجان تطاوين الصيفي الدولي

27 جويلية: عرض فرسان أجواد للفنان الليبي أيمن الدرسي

29 جويلية: سهرة غنائية مع أحمد الرباعي

31 جويلية: اختتام المهرجان مع مغني الراب سامارا



// الدورة الثانية من ليالي سكرة الصيفية



27 جويلية: سهرة الإنشاد الصوفي والأغاني الروحانية مع عادل سلطان

29 جويلية: سهرة الأغنية الشبابية مع مرام بوحبل

30 جويلية: العرض المسرحي الكوميدي "دبلج وحديدة "

31 جويلية: عرض شبابي معBMG HIP HOP تونسي

1 أوت: سهرة أغاني الأطفال مع سفيان سفطة

2 أوت: حفل الاختتام مع أيمن لسيق



//مهرجان قرمدة

29 جويلية: عرض موسيقي لزياد الزواري وعايدة النياطي

30 جويلية: عرض seven skies

31 جويلية: حفل كازو

02 أوت: عرض الزيارة لسامي اللجمي

04 أوت: سهرة الفنان مهدي العياشي

5 أوت: عرض غني مع هلال

6 أوت: مسرحية "فيزا" لكريم الغربي