أجندا المهرجانات من 27 جويلية إلى 2 أوت

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يسهر جمهور المهرجانات خلال الأسبوع الممتد من 27 جويلية إلى 02 أوت مع مجموعة من العروض الفنية التي تراوح بين السهرات الغنائية والعروض المسرحية .
وسيكون أحباء السمر على موعد نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل على موعد مع العروض الفنية كالتالي:
//مهرجان قرطاج الدولي
وسيكون أحباء السمر على موعد نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل على موعد مع العروض الفنية كالتالي:
//مهرجان قرطاج الدولي
27 جويلية: حفل الفنان المصري حمزة نمرة
28 جويلية: حفل مجموعة "الويلرز" (جامايكا)
31 جويلية: عرض "بيغ بوسا" لوجيهة جندوبي
1 أوت: حفل الفنان المغربي أمين بودشار
//مهرجان الحمامات الدولي
28 جويلية 2024: عرض الفنان التونسي مرتضى الفتيتي
30 جويلية 2024: عرض الفصول الأربعة "عرس الذيب"
31 جويلية 2024: العرض الفرنسي "الكترو دو لوكس"
1 أوت2024: عرض الفنان اللبناني رامي عياش
2 أوت 2024: عرض للفنانة التونسية يسرى محنوش
// مهرجان بنزرت الدولي
27 جويلية: عرض "الزيارة" لسامي اللجمي
29 جويلية: مسرحية "البوابة 52" لدليلة المفتاحي
30 جويلية: عرض نجم الراب "سامارا"
1 أوت: عرض Ocelisa لأغاني الكرتون
// مهرجان المنستير الدولي
28 جويلية 2024: عرض التخميرة
29 جويلية 2024: عرض موسيقي بمشاركة محرزية الطويل ومحمد بن صالح وأسامة سلامة
30 جويلية 2024: عرض لفرقة الشباب للموسيقى العربية بالمنستير بمشاركة الفنان سليم دمق
31 جويلية 2024: عرض تنشيطي للأطفال بعنوان "Ocelosia Band"
2 أوت 2024: عرض للفنان لطفي بوشناق
// مهرجان سوسة الدولي
28 جويلية 2024: عرض مشترك للرشيدية و الفنانة آية دغنوج
30 جويلية 2024 : عرض "لبان" في إطار التبادل الثقافي مع سلطنة عمان
1 أوت 2024 : مسرحية البوابة 52 لدليلة المفتاحي
// مهرجان قابس الدولي
27 جويلية: عرض الافتتاح "نسائم الحرية" بمشاركة نبراس شمام وياسر جرادي وعادل بوعلاق
28 جويلية: عرض قابس تغني
29 جويلية: عرض للفنانة نبيهة كراولي
30 جويلية: مسرحية الدار الكبيرة
31 جويلية: عرض صوفي التخميرة بقيادة مراد باشا
1 أوت: مسرحية بيتزا الفن لفرقة مدينة تونس
2 أوت: سهرة الراب مع علاء
// مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية
27 جويلية 2024، عرض "أوركسترا الحرس الديواني الإيطالي"
3 أوت 2024، عرض "أوبيرا فيينا"
// مهرجان صفاقس الدولي
27 جويلية: سهرة راب مع جنجون وكازو
28 جويلية: عرض إلى فلسطين
29 جويلية: عرض الفنانة لطيفة العرفاوي
1 اوت: عرض الزيارة
2 أوت: عرض راب مع نوردو
// مهرجان قفصة
27 جويلية 2024: مسرحية "بيتزا الفنّ" إنتاج فرقة مدينة تونس للمسرح
28 جويلية: سهرة الراب مع نوردو
30 جويلية: عرض رؤوف ماهر
31 جويلية: عرض للأطفال رحلة تيمو
1 أوت: عرض وان مان شو "ياسين الصالحي ما يضحكنيش"
//مهرجان نابل الدولي
29 و30 جويلية: عرض الزيارة ليلتين متتاليتين
31 جويلية: حفل للفنانة مريم نور الدين
2 أوت: عرض موسيقي قطري
// مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة
26 جويلية: الباليه الايطالي
28 جويلية: مسرحية "بيغ بوسا" وجيهة الجندوبي
30 جويلية: سهرة الراب مع علاء
31 جويلية: حفلة شيرين اللجمي
1 أوت: مسرحية "المايسترو" لبسام الحمراوي
// مهرجان أريانة
27 جويلية: عرض مجموعة العزارة
29 جويلية : حفلة الشاب بشير
31 جويلية: عرض The Harvard Krokodiloes من الولايات المتحدة الأمريكية
1 أوت: مسرحية "المهفات" للأمين ورياض النهدي وعبد القادر دخيل ومحسن بولعراس.
// مهرجان أوذنة
27 جويلية:الافتتاح مع حفل للفنان رؤوف ماهر
29 جويلية: سهرة الفنان زياد غرسة
1 أوت: عرض مرتضى الفتيتي.
2 أوت: عرض الفنانة ألفة بن رمضان
// مهرجان تطاوين الصيفي الدولي
27 جويلية: عرض فرسان أجواد للفنان الليبي أيمن الدرسي
29 جويلية: سهرة غنائية مع أحمد الرباعي
31 جويلية: اختتام المهرجان مع مغني الراب سامارا
// الدورة الثانية من ليالي سكرة الصيفية
27 جويلية: سهرة الإنشاد الصوفي والأغاني الروحانية مع عادل سلطان
29 جويلية: سهرة الأغنية الشبابية مع مرام بوحبل
30 جويلية: العرض المسرحي الكوميدي "دبلج وحديدة "
31 جويلية: عرض شبابي معBMG HIP HOP تونسي
1 أوت: سهرة أغاني الأطفال مع سفيان سفطة
2 أوت: حفل الاختتام مع أيمن لسيق
//مهرجان قرمدة
29 جويلية: عرض موسيقي لزياد الزواري وعايدة النياطي
30 جويلية: عرض seven skies
31 جويلية: حفل كازو
02 أوت: عرض الزيارة لسامي اللجمي
04 أوت: سهرة الفنان مهدي العياشي
5 أوت: عرض غني مع هلال
6 أوت: مسرحية "فيزا" لكريم الغربي
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