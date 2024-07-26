Babnet

إلغاء الإضراب القطاعي للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها بعد التوصل إلى إتفاق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a3c9ecd25a66.12430244_hepnfqokligmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 17:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تقرر إلغاء الإضراب القطاعي للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد السبت 27 جويلية، وذلك بعد التوصل إلى إتفاق في جلسة صلحية التأمت ظهر اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأفضت هذه الجلسة، التي انعقدت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وضمت الطرفين الإداري والنقابي، الى الاتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية والمنح العامة والقارة بالنسبة لسنتي 2024 و 2025، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وخصصت هذه الجلسة للنظر في مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها في جانبها المالي بين ممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
...

وكانت الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية قد أعلنت في وقت سابق فشل الجلسة الصلحية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودعت إلى الاضراب يوم السبت 27 جويلية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291555


babnet
رئاسيات 2024

J- 71

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 17:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*