إلغاء الإضراب القطاعي للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها بعد التوصل إلى إتفاق

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تقرر إلغاء الإضراب القطاعي للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد السبت 27 جويلية، وذلك بعد التوصل إلى إتفاق في جلسة صلحية التأمت ظهر اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.



وأفضت هذه الجلسة، التي انعقدت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وضمت الطرفين الإداري والنقابي، الى الاتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية والمنح العامة والقارة بالنسبة لسنتي 2024 و 2025، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وخصصت هذه الجلسة للنظر في مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها في جانبها المالي بين ممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية بالاتحاد العام التونسي للشغل.



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وكانت الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية قد أعلنت في وقت سابق فشل الجلسة الصلحية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودعت إلى الاضراب يوم السبت 27 جويلية.

