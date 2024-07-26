رئاسية 2024: بوعسكر يدعو المترشحين إلى جلب ملفاتهم كاملة

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دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ، اليوم الجمعة، جميع المترشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر عقدها يوم 6 أكتوبر القادم ، إلى جلب ملفاتهم وتزكياتهم كاملة تجنبا للتدارك



وأوضح في تصريح صحفي، على هامش زيارة أداها الى خلية الاعتماد الخاصة بالانتخابات بالعاصمة، أنه يمكن للمترشح استكمال ملفه او تزكياته إلى غاية يوم 6 أوت القادم ، تاريخ انتهاء الآجال القانونية لعملية تقديم الترشحات التى ستنطلق يوم 29 جويلية الجارى





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من جهة أخرى وبخصوص مسألة الاعتماد، أكد بوعسكر أن الاعتماد الخاص بالانتخابات يخول إمكانية ملاحظة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها ، بدءا من مرحلة التسجيل والتحيين وقبول الترشحات إلى مرحلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ووصولا إلى يوم الإعلان عن النتائج



وأفاد بأن عمليات تقديم الاعتمادات تتم حاليا بشكل عادي ، وكل مؤسسة أو منظمة أوجمعية تعنى بالشأن الانتخابي أو بمجال المواطنة وحقوق الانسان أو مؤسسة إعلامية يسمح لها القانون بأن تقدم مطلب اعتماد لمنظوريها وللتحصل على الشارة التي تمكنهم من الولوج الى جميع الفضاءات المتعلقة بالحملة الانتخابية سواء بالمقر المركزي او المقرات الفرعية للهيئة



وللاشارة فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ منتصف الشهر الحالي انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والدوليين والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات الرئاسية ، وذلك الى غاية ال28 من سبتمبر القادم