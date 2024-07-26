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اولمبياد باريس 2024 (ملاكمة سيدات) - خلود الحليمي معفاة في الدور السادس عشر وتواجه في ثمن النهائي منافسة تركية او مالية

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 08:32 قراءة: 0 د, 18 ث
      
وضعت قرعة الملاكمة سيدات في وزن تحت 57 كلغ ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 الملاكمة التونسية خلود الحليمي في الدور ثمن النهائي في مواجهة الفائزة من مقابلة التركية اسراء يلديز والمالية كامارا مارين.
وأعفيت خلود الحليمي من خوض الدور السادس عشر باعتبارها مصنفة خامسة عالميا. ️
يذكر ان الدور ثمن النهائي سيقام يوم الجمعة 2 أوت القادم.


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