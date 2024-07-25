القصرين: اكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية بمنطقة القرعة الحمراء بسبيطلة وارتفاع عدد البؤر بالجهة إلى 13 بؤرة (مندوبية الفلاحة)

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أعلن رئيس مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، مختار العلاقي، اليوم الخميس، عن اكتشاف بؤرة جديدة للحشرة القرمزية، أمس الأربعاء، بمنطقة القرعة الحمراء بسبيطلة أتت 150 مترا خطيا من غراسات التين الشوكي، وارتفع بموجبها عدد البؤر المكتشفة بالجهة إلى 13 بؤرة موزّعة على معتمديات القصرين الشمالية وسبيطلة وسبيبة.





وأوضح العلاقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعوان خلية الإرشاد الفلاحي بالجهة تحوّلوا بالتنسيق مع السلط المعنية الى عين المكان، وقاموا بالمسح الصحي، ومراقبة غراسات التين الشوكي، ومداواة وحرق كروم التين الشوكي المصابة، وجمع الفواضل المحروقة وردمها، مؤكدا أنّه تمت السيطرة بالكامل على كل البؤر المكتشفة في السابق ولم تظهر مكانها بؤر أخرى الى حد الآن.



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وكشف المصدر ذاته أنه تم مؤخرا تركيز 2 فرق متقدمة للتدخل الميداني في مقر خليتي الإرشاد الفلاحي بسبيطلة وسبيبة، تضم عددا من العمال والتجهيزات اللازمة من آلات ردم ورش الأدوية وجرارات، وذلك لضمان التدخل السريع والناجع فور اكتشاف بؤر للحشرة القرمزية وتقصي أثرها والحدّ من انتشارها.

وأرجع سبب تركز بؤر هذه الحشرة الفتاكة بالمعتمديتين المذكورتين لقربهما من ولاية سيدي بوزيد التي عرفت انتشار الحشرة القرمزية في عدد من مناطقها المتاخمة لولاية القصرين، مؤكدا أن كلّ مناطق ولاية القصرين تحت المراقبة حاليا، حيث يتم فور اكتشاف أي بؤرة لهذه الحشرة الفتاكة التدخل في الإبان والقضاء عليها عبر المداواة في مرحلة أولى، والحرق في مرحلة ثانية، والقلع والردم في مرحلة ثالثة.

يشار الى أن ولاية القصرين تعدّ منطقة إنتاج للتين الشوكي ولم تشهد الى حد الآن تضرّرا في حقولها جرّاء الحشرة القرمزية، على خلاف عدد من الولايات الاخرى التي تضررت حقول التين الشوكي بها وأصبحت مناطق مجاحة.