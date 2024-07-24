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رئيس الدولة يمنح عفوا رئاسيا خاصا لعدد من المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بنشر تدوينات

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 22:15 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاربعاء، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص، يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور.

وجاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء عن رئاسة الجمهورية، أن هذا العفو الرئاسي الخاص لم يستثن "سوى من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها، ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها، إما من قبل النيابة العمومية، وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون".

...

كما ورد في البلاغ، أن رئيس الجمهورية أصدر أمس الثلاثاء، عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة الى 1727 محكوما عليهم، مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.


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