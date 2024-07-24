الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 536،6 مليون دينار موفى جوان 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a0d6f357c5b5.83754516_lqemknjifhogp.jpg width=100 align=left border=0>

سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1834،7 مليون دينار في موفى جوان 2024 مقابل عجز بقيمة 536،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.



وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 154،5 بالمائة نهاية جوان 2024 في حين بلغ المعدل ذاته 86،7 بالمائة موفى جوان 2023، وفق معطيات نشرها، الإربعاء، المرصد الوطني للفلاحة.