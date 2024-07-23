نجم المتلوي - ثلاثة تعزيزات جديدة

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اعلن نجم المتلوي اليوم الثلاثاء ابرام ثلاث صفقات جديدة في هذا الميركاتو الصيفي وذلك بالتعاقد لمدة موسمين مع كل من متوسط الميدان الهجومي محمد الصادق نقازو قادما من مستقبل المرسى والمدافع المحوري يسري العرفاوي قادما من المالكية البحريني ومتوسط الميدان الهجومي محمد الفالح قادما من شبيبة القيروان.



وكان فريق المناجم انتدب خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من امين كنايسي (قلب دفاع) وحمدي هلال (ظهير ايمن) الى غاية جوان 2026 الى جانب تمديد عقدي هيثم المحمدي ومحمد امين عمار الى نهاية موسم 2024-2025.

ويذكر ان الفريق يستعد للموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تحت اشراف المدرب منذر مخلوف.