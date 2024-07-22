المنظمة الدولية للهجرة بتونس وجمهورية التشيك توقعان اتفاقية لتعزيز حماية المهاجرين في وضعية هشاشة في تونس ودعم العودة الطوعية الى بلدانهم الأصلية

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وقّعت المنظمة الدولية للهجرة بتونس والجمهورية التشيكية، اليوم الاثنين، اتفاقية لتعزيز حماية المهاجرين في وضعية هشاشة في تونس، ودعم العودة الطوعية الى بلدانهم الأصلية، وفق ما أعلنته المنظمة في بلاغ لها.



وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، أن هذا الاتفاق سيساهم في الاستجابة للحاجيات المتزايدة لمساعدة المهاجرين في تونس وضمان استفادتهم من تدخلات الحماية والدعم، بما في ذلك المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، كأحد الحلول الدائمة.





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يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل بالتعاون مع الحكومة التونسية، من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بالأراضي التونسية، حيث تمكنت في مطلع جانفي الماضي من تنظيم رحلات عودة طوعية لـ 392 مهاجرا عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، ثم أمّنت خلال شهر ماي العودة الطوعية لـ161 مهاجرا آخرين من تونس إلى غامبيا ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.



وسيستفيد جميع هؤلاء المهاجرين من المساعدة المخصصة لإعادة الإدماج بما في ذلك الدعم الطبي المستمر، عند عودتهم إلى أوطانهم لإعادة بناء حياتهم.



وفي سنة 2023، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 2557 مهاجرا على العودة طوعا من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة عن سنة 2022، حيث تم مساعدة 1614 مهاجرًا بالعودة الطوعية واعادة الادماج.

