مستشار رئيسة مجلس الوزراء الايطالي يؤكد مواصلة دعم بلاده لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس

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اكد مستشار رئيسة مجلس الوزراء الايطالي، لورينزو اورتونا، خلال لقائه، الاثنين، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، مواصلة الجانب الإيطالي دعم مشاريع الطاقات المتجددة في تونس من خلال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والحرص على إنجاز مشاريع جديدة في الفترة القادمة.



ومثّل التعاون التونسي الإيطالي في المجال الطاقي محور اللقاء وزيرة الصناعة بوفد رفيع المستوى عن المؤسسات الإيطالية الناشطة في قطاع الطاقة وهي "ايني و "اينال غرين باور"، برئاسة مستشار رئيسة مجلس الوزراء الايطالي، وحضور سفير إيطاليا في تونس، أليساندرو بروناس، وكاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان.





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وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإيطالية قصد الاستفادة من خبراتها في المجال.



ونوهت الثابت شيبوب من جهتها، بأهمية النهوض بانتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر قصد التقليص من الانبعثات الغازية الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.



وابرزت في ذات الصدد، ما تتمتع به تونس من مزايا في مصادر الطاقات المتجددة والتي تضمن لها التموقع في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.