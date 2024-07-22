زغوان: إنتهاء موسم حصاد الحبوب بصابة فاقت التوقعات وتجاوزت 400 ألف قنطار

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انتهى موسم موسم حصاد الحبوب بولاية زغوان، في موفى الأسبوع المنقضي، بعد تقدّمه بنسبة 100 بالمائة وحصاد مساحة 63 ألف هكتار من الزراعات المنجزة خلال الموسم الفلاحي 2023 ـ2024، وذلك دون تسجيل أضرار ناتجة عن الحرائق أو غيرها من الكوارث الطبيعة.

وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة، فيصل قطعة، في تصريح لـوكالة "وات"، أن إنتاج الحبوب لهذا الموسم فاق التوقعات حيث تجاوزت الصابة 400 ألف قنطار، والتي تم تأمينها بالكامل من خلال التخزين الفردي أو التجميع بمراكز التخزين التي جمعت 262 ألف قنطار، موزّعة إلى 201 ألف قنطار من القمح اللين، و51 ألف من الشعير، و8 آلاف من القمح اللين و1600 قنطارا من التريتكال.

وأفاد المندوب الجهوي أنه تم فرز ما يقارب 29 ألف قنطار من الشعير ذي الإنبات الجيد لتأمين البذور للموسم القادم تحسبا لنقص هذه المادة في مستهل كل موسم، مشيرا إلى أن معدل حاجيات الجهة من بذور الشعير تقدر موسميا بحوالي 20 ألف قنطار.