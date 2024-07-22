هيئة الانتخابات :"المكلف بتجميع التزكيات لا يحتاج الى تقديم قرار تكليف من المترشح

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افادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في "توضيح" للناخبين التونسيين ان المكلف بتجميع التزكيات لا يحتاج الى تقديم قرار تكليف من المترشح وانه مطالب فقط بالتنصيص على هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية في استمارة التزكية وتسليم التزكيات التي قام بتجميعها للمترشح لتقديمها لاحقا للهيئة في ملف ترشحه.



واوضح الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المكلف بتجميع التزكيات للراغب في الترشح ، "لا يحتاج الى تفويض او توكيل او تكليف وعليه فقط تعمير اسمه في وثيقة التزكية"

وبخصوص حكم المحكمة الادارية برفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والمتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الأدلاء بتوكيل قانوني وصريح، قال المنصري ان الشخص الراغب في الترشح والمعني بهذا الحكم هو غازي الشواشي (موقوف حاليا) الذي تقدم محاميه بتوكيل عام للحصول على استمارة التزكية الشعبية وهو ما رفضته الهيئة



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وبين المنصري ان التوكيل الخاص بالانتخابات يتعلق باجراءات الترشح ويسري على كافة اجراءات ومراحل المسار الانتخابي موكدا ان "اجراءات الهيئة والضوابط التي حددتها سليمة وقانونية"



من جهة اخرى افاد عضو الهيئة ان عبير موسي (موقوفة حاليا) تقدمت من خلال انابة محام للحصول على استمارة التزكية دون الادلاء بتوكيل خاص في الغرض ورفضت الهيئة انابة محاميها في هذا الاجراء مضيفا انها تقدمت بطعن لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية في ايقاف التنفيذ وليس لدى الرئيس الاول للمحكمة الادارية .



واوضح المنصري في هذا الصدد ان تقديم الطعن لدى الدوائر الاستئنافية هو اجراء يهم المسائل التي تدخل في اطار النزاع حول الترشحات والحال ان العارضة (عبير موسي) ليس لها بعد صفة المترشحة مؤكدا ان المحكمة الادارية لم تنظر بعد في هذا النزاع



وكانت الهيئة دعت كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو ايداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية ، الى أن يتقدم لمقرات الهيئة شخصيا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح ، وذلك طبق القانون وتراتيب الهيئة.

وقد وضعت الهيئة على ذمة جميع الناخبين التونسيين استمارات تزكية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بموقعها الرسمي وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبمقرات الهيئة الجهوية والمحلية بالداخل ومقرات البعثات الدبلوماسية و القنصلية التونسية بالخارج.



يشار الى ان عددا من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية قد اعلنوا عن الانطلاق في جمع التزكيات الشعبية المطلوبة في ملف ترشحهم وهي 10 الاف تزكية موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الاقل على الا تقل عن 500 مزك بالدائرة الانتخابية الواحدة

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 161 دائرة تشريعية بالداخل والخارج وفق التقسيم الوارد بملحق المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه



