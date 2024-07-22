ببرمجة تقتصر على العروض التونسية... مهرجان قفصة الدولي في دورته 44 ينطلق مساء اليوم

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تنطلق مساء اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان قفصة الدولي في دورته 44، بفضاء المسرح الأثري البرج الأثري لتتواصل إلى غاية يوم 10 أوت القادم.



وأفاد مدير مهرجان قفصة الدولي، رضا الفاهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الدورة تلتئم دون عروض فنية دولية وذلك لوجود مشاكل مادية ولأن ميزانية المهرجان متواضعة، مشيرا في سياق آخر إلى أن التحضيرات للمهرجان انطلقت منذ أيام وذلك عبر القيام بأشغال صيانة وتنظيف ودهن وتبييض المسرح الاثري البرج، ليكون المسرح جاهزا لاحتضان العروض.

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وأفاد مدير مهرجان قفصة الدولي، رضا الفاهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الدورة تلتئم دون عروض فنية دولية وذلك لوجود مشاكل مادية ولأن ميزانية المهرجان متواضعة، مشيرا في سياق آخر إلى أن التحضيرات للمهرجان انطلقت منذ أيام وذلك عبر القيام بأشغال صيانة وتنظيف ودهن وتبييض المسرح الاثري البرج، ليكون المسرح جاهزا لاحتضان العروض.

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ويتضمن برنامج هذه الدورة 15 عرضا يجمع بين ماهو مسرحي وفني موجه للشباب والكهول وللاطفال يلبي كافة أذواق الجمهور. وسيكون الجمهور على موعد اليوم في السهرة الافتتاحية مع عرض صوفي بعنوان "التخميرة" لمراد باشا كما يكون الموعد كذلك مع الموسيقى الصوفية في الاختتام مع عرض بعنوان "أنادي عالصلاح " لأبناء الجهة عبدالرحمن فزاني وعمر خلف الله.

ويتابع رواد المهرجان في بقية السهرات عدة عروض اخرى من بينها عرضي "راب" لجنجون وبلينقوس وعرض للفنان نوردو سيحتضنهما المركب الرياضي محمد رواشد وسهرة فنية للفنان رؤوف ماهر وسهرة للفن الشعبي بعنوان "ربوخ" للفنان ابن الجهة هشام خميلة مع سهرة للفنانة يسرى محنوش والفنانة نبيهة كراولي.

وإلى جانب العروض الموسيقية بين مدير المهرجان رضا الفاهم، أن الهيئة برمجت كذلك لأحباء الفن الرابع مجموعة من العروض منها مسرحية "المايسترو" لبسام الحمراوي ومسرحية "بيتزا الفن" لفرقة بلدية تونس ومسرحية "البوابة 52" للممثلة دليلة مفتاحي. كما تمت برمجة عرضين للأطفال هما "رحلة تيمو " و"عمو سهيل".