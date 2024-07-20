برنامج الدورة 44 من مهرجان قفصة الدولي

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يستعد فضاء المسرح الأثري البرج بقفصة لاستقبال فعاليات مهرجان قفصة الدولي في دورته الرابعة والأربعين التي تمتد من 22 جويلية إلى 10 أوت 2024.

ويكون الافتتاح والاختتام بعرضين صوفيين وهما على التوالي عرض "التخميرة" لمراد باشا وعرض "نادي على الصلاح" لعبد الرحمان فزاني وعمر خلف الله من إخراج الطاهر فطّح.

وفي إطار نصرة القضية الفلسطينية سيكون جمهور المهرجان على موعد مع فرقة الكرامة التي ستحيي ليلة 9 أوت سهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وتتميز هذه الدورة ببرنامج متنوع من حيث الأنماط الفنية التي ستؤثث سهراته ليمزج بين الموسيقى والمسرح وعروض الأطفال. وفي هذا الإطار سيكون جمهور قفصة على موعد مع 4 عروض مسرحية لكل من فرقة بلدية تونس بمسرحية "بيتزا الفن" ليلة 27 جويلية وعرض وان مان شو "ياسين الصالحي ما يضحكنيش" ليلة 1 أوت ومسرحية "البوابة 52" للفنانة القديرة دليلة المفتاحي لتختتم العروض المسرحية بعرض "المايسترو" لبسام الحمراوي.



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وقد خصص البرنامج سهرتين لعشاق الطرب والفن التونسي الأصيل مع نبيهة كراولي في ليلة 7 أوت ويسرى المحنوش في 8 أوت.

أما أطفال قفصة وغيرها من المناطق المجاورة ممن يواكبون عروض المهرجان فقد خصصت لهم سهرتا 31 جويلية مع "رحلة تيمو" و 4 أوت مع "عمو سهيل".

وسيكون لجمهور الراب نصيب من برمجة مهرجان قفصة الدولي مع عرضين لجنجون وبلينڤوس يوم 24 جويلية وسهرة مع نوردو ليلة 28 جويلية.

كما ستشهد مدارج المسرح الأثري البرج ليلة 6 أوت سهرة للفن الشعبي مع الفنان هشام خميلة والفنان محمد الخامس القفصي وكذلك الفنان منعم تاج كما يكون للجمهور موعد مساء يوم 30 جويلية مع عرض للفنان رؤوف ماهر.