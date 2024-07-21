الدوري الماسي-لقاء لندن: الأمريكي لايلز يفوز بسباق الـ100م الأخير قبل الألعاب الأولمبية

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أكد العداء الأمريكي نواه لايلز استعداده بشكل مثالي لأولمبياد باريس عندما فاز بسباق الـ100 م الأخير قبل العرس الأولمبي مسجلا أفضل توقيت شخصي أمس السبت في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.



وفي الملعب الأولمبي 2012 بالعاصمة الإنقليزية وأمام 60 ألف متفرج، قطع بطل العالم ثلاث مرات (100م و200م والتتابع 4 مرات 100م) مسافة السباق بزمن قدره 9.81 ثوان متقدما على الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني (9.86 ث) والبوتسواني ليتسيل تيبوغو (9.88 ث).

وسجل لايلز الذي يهدف إلى تحقيق رباعية غير مسبوقة في باريس بالفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباقات 100م و200م والتتابع 4 مرات 100م والتتابع 4 مرات 400م، ثالث أفضل توقيت في السباق هذا العام.



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وكان لايلز أجَّل قدومه إلى أوروبا لإنهاء استعداداته في فلوريدا ولم يشارك الأسبوع الماضي في لقاء موناكو، حيث كان من المقرر مبدئيا أن ينافس في سباق 200م، وهي المسافة المفضل لديه.

وتفوق لايلز على منافسين أقوياء على منصة التتويج الأولمبية، أبرزهم سيمبين ووصيف بطل العالم تيبوغو.

وتميَّز لقاء لندن أيضا بسباق سريع جدا لمسافة 800م للسيدات، حيث فازت به البريطانية كيلي هودغكينسون بزمن 1:54.61 دقيقة، مؤكدة مكانتها كمرشحة للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس.

وتفوقت البريطانية على مواطنتيها جيما ريكي (1:55.61د) وجورجيا بيل (1:56.28د) اللتين حققتا ثاني وثالث أفضل توقيت هذا العام على التوالي. وإذا كان ريكي .