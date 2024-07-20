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42 مؤسّسة ناشئة تحصل على علامة "مؤسسة ناشئة" بعنوان دورات أفريل وماي وجوان 2024

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 15:11 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحصّلت 42 مؤسسة ناشئة جديدة أمس، الجمعة، على علامة مؤسسة ناشئة بعنوان دورات أفريل وماي وجوان 2024.

وبحسب وزارة تكنولوجيات الإتصالات فإنّ إسناد هذه العلامة يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني "تونس الناشئة"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى جعل تونس بلد ملتقى المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا". وتعد علامة "مؤسسة ناشئة" علامة استحقاق تسند لكل مؤسسة ذات حقوق تونسيّة تحترم المواصفات الخاصّة بالعلامة.

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ويندرج برنامج "مؤسسة ناشئة" في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2016 / 2021 وانجز في اطار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي 2021/ 2025. ويهدف إلى السماح للمؤسسات الناشئة التونسية من إنجاح المخطط الإقليمي والدولي وجذب الباعثين والمؤسسات من إفريقيا ومن منطقة المتوسط.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية تتعلّق بقانون "Startup Act" المؤرخ في 17 أفريل 2018 و"Startup Invest" و"Startup Emppower".

وأسندت مهمّة تنفيذ "Sartup Tunisia" لشركة سمارت كابيتول وهي مؤسسة مصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية.

وفي اطار هذا البرنامج لكل مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الحق في احداث حساب خصوصي بالعملة الصعبة.


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