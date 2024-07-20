الالكسو تمنح تونس 2000 لوحة رقمية و20 حاسوبا محمولا

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أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) امس الجمعة، عن توقيع اتفاقية تمنح بمقتضاها تونس 2000 لوحة رقمية و20 حاسوبًا محمولًا.



وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للمنظمة، إلى دعم التعليم في تونس من خلال توفير أجهزة حاسوبية متصلة بالإنترنت للطلاب والمعلمين في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.





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وبين مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو ومنسق المشروع، محمد الجمني، خلال اجتماع افتراضي لاطلاق المشروع، "أن هذه المنحة سيتم توزيعها الى 1500 جهازا لوحيا و15 حاسوبا محمولا لوزارة التربية، و500 جهاز لوحيّ و5 حواسيب محمولة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وأكد الجمني، التزام المنظمة بتعزيز التضامن الرقمي وتوفير فرص التعلم المتكافئة، ومساعدة الدول خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة والتحولات الرقمية الكبرى مشدّدًا على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التعليم الرقمي والشامل.



وأوضح أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لمبادرة التضامن الرقمي الدولي التي أطلقتها المنظمة في قمّة تحويل التّعليم بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2022 والتي تهدف إلى تعزيز التّعليم الشامل والجيّد للجميع، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم.



