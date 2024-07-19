وزارة التشغيل تدرس امكانية تبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الشركات الأهلية

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مثلت دراسة امكانيات تبسيط الاجرائات الجبائية لفائدة الشركات الاهلية محور جلسة عمل انعقدت امس الخميس، باشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد وضمت إطارات من الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.



وخصصت الجلسة، حسب بلاغ للوزارة، لبحث جملة من المسائل الإجرائية ذات الصلة بإحداث الشركات الأهلية بهدف دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط.





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وذكّر كاتب الدولة في بداية اللقاء، بأهمية المشروع الوطني للشركات الأهلية باعتباره منوال تنموي جديد يرتكز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّدا على ضرورة أن يأخذ التشريع الجبائي بعين الاعتبار خصوصيات الشركات الأهلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الجهوية والمحلية وفق الإرادة الجماعية للأهالي وترتكز على مبدأ أولوية الانسان وقيمة العمل على الربح .



وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على دراسة جملة من المقترحات التي أعدتها الوزارة لفائدة الشركات الأهلية لتذليل الصعوبات الجبائية، والتي ستكون محور جلسة عمل ثانية مع الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية لإدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2025.