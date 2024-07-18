صدور دليل التوجيه الجامعي في نسخته النهائية مع إنطلاق الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي

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صدرت، اليوم الخميس، النسخة النهائية من دليل التوجيه الجامعي وذلك بالتزامن مع إنطلاق الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي التي تنظم أيام 18 و19 و20 جويلية 2024 بمدينة العلوم بتونس لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2024، وفق ما أعلن عنه وزير التعليم العالي و البحث العلمي منصف بوكثير.



وكشف الوزير خلال ندوة صحفية ، عقدت بمقر مدينة العلوم بتونس، أن دليل التوجيه الجامعي يتضمن 3769 عرض تكوين جامعي عام وخاص، مبوبة إلى 10 مجالات تكوين،مشيرا إلى أن أكثر من 77 بالمائة منها في الجامعات العمومية.





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وذكر بأنه يمكن الولوج إلى النسخة النهائية من هذا الدليل عبر العنوان الإلكتروني https://uni-formation.rnu.tn ، مشدداعلى أن هذا الدليل ،الذي يشمل كافة مسالك الشهادات العلمية الوطنية، يعد المرجع الرسمي الوحيد لمسالك التكوين المؤهلة التي تؤمنها جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص.



وبين أنه في إطار متابعة عروض التكوين الجامعي من ناحية استقطابها للطلبة ومدى ملاءمة محتواها للتطورات العلمية قامت الوزارة بتعليق مجموعة من الإجازات مقابل فتح اختصاصات جديدة.



ومن جهة أخرى ،لفت الوزير إلى أنه سيتم توفير مقاعد دراسة لكافة الطلبة بالنسبة للسنة الدراسية 2024- 2025 خاصة وأن طاقة الاستيعاب المبرمجة للسنة الجامعية 2024-2025، حوالي 75922 مقعدا فيما يبلغ عدد الناجحين في إمتحان الباكالوريا 2024، 74377 طالبا.



جدير بالذكر أن عدد كبير من الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا تابعوا صباح اليوم، ي إطار الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، جملة من المحاضرات و اللقاءات المباشرة مع مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي و الجامعي، بهدف مساعدتهم على إختيارمساراتهم الدراسية الأنسب لمؤهلاتهم وميولاتهم.