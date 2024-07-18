ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على المركز 41 عالميا

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حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه 41 في التصنيف العالمي الجديد الصادر اليوم الخميس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



كما تواجد المنتخب التونسي في المركز السادس افريقيا خلف المغرب (14 عالميا) و السينغال (19 عالميا) و مصر (36 عالميا) وكوت ديفوار (38 عالميا) ونيجيريا (39 عالميا).





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أما بخصوص المراتب الأولى عالميا، فقد حافظ المنتخب الارجنتيني بطل كوبا أمريكا على الصدارة العالمية، يليه المنتخب الفرنسي، فيما تقدم المنتخب الاسباني بطل أوروبا الى المركز الثالث وتقدمت انقلترا الى المركز الرابع مقابل تراجع المنتخب البرازيلي الى المركز الخامس.



وفي ما يلي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى عالميا، والمنتخبات العشرة الأولى افريقيا، والمنتخبات العشرة الأولى عربيا:



المنتخبات العشرة الأولى عالميا



الترتيب النقاط

1- الأرجنتين (1901.48 ن)

2- فرنسا ( 1854.91ن )

3 - اسبانيا (1835.67 ن)

4- انقلترا (1812.26 ن)

5- البرازيل (1785.61ن)

6- بلجيكا (1772.44ن)

7 - هولندا (1758.51 ن)

8 - البرتغال (1741.43ن)

9- كولومبيا (1727.32 ن)

10 - ايطاليا ( 1714.29ن)



المنتخبات العشرة الأولى افريقيا



الترتيب النقاط

14- المغرب (1669.44ن)

19- السنيغال (1623.34ن)

36- مصر (1502.34ن)

38- الكوت ديفوار (1499.69ن)

39- نيجيريا (1498.93ن)

41- تونس (1494.06ن)

46- الجزائر (1474.13ن)

51- الكاميرون (1458.47ن)

53- مالي (1456.74ن)

57- جنوب افريقيا (1415.15ن)



المنتخبات العشرة الأولى عربيا



الترتيب النقاط

14- المغرب (1669.44ن)

34- قطر (1504.06ن)

36- مصر (1502.34ن)

41- تونس (1494.06ن)

46- الجزائر (1474.13ن)

55- العراق (1433.07ن)

56- السعودية (1431.30ن)

68- الأردن (1374.13ن)

69- الامارات (1368.84ن)

76- عمان (1326.18ن)