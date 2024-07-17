الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي تعود الى مسرح الهواء الطلق المنصف قرط بـ 14 عرضا من 24 جويلية الى 18 اوت

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" راجعين يا هوى" هو شعار الدورة 36 لمهرجان نابل التي ستنتظم من 24 جويلية الى 18 اوت، شعار اختارته جمعية التنشيط والمهرجانات بعد "ان عاد المهرجان بعد سنتين ليقدم عروضه بمسرح الهواء الطلق المنصف قرط بنابل بعد انجاز اشغال اعادة تهيئة ليكون الافتتاح بعرض "الكيتش ديموزيكا" للفنان امين الديماسي والاختتام بعرض للفنانة نجاة عطية.



دورة جديدة قال مديرها ورئيس جمعية التنشيط والمهرجان منتصر قاسم في تصريح لوكالة "وات" " حرصنا فيه على اختيار عروض نأمل ان تحظى برضا جمهور نابل وزوارها" مبرزا ان هذه الدورة ستشهد تقديم مجموع 14 عرضا اغلبها من العروض الموسيقية ومن بينها ثلاثة عروض مسرحية اولها " بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي في سهرة 6 اوت وثانيها مسرحية "فيزا" لكريم الغربي في سهرة 12 اوت وثالثها الانتاج الجديد لجمعية التنشيط والمهرجانات بنابل " لستعجالي" في سهرة 15 اوت.

واشار الى ان العرض الافتتاحي للمهرجان "الكيتش باي ديموزيكا" للفنان امين الديماسي وهو عرض خاص بالمهرجان يجمع بين الموسيقى والغناء و سيتميز بمشاركة نحو260 عازفا "سيرحلون بجمهور نابل في رحلة الزمن الجميل وسهرات الفن والامتاع خاصة باعادة تقديم عدد من روائع الفن التونسي والعربي" وفق تعبيره.



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وابرز مدير الدورة 36 ان البرنامج سيتضمن عرض " اوسوليزيا بناد" لاغاني الكرتون اليابانية وعرض اول للفنان رؤوف ماهر في سهرة 10 اوت وعرض للفنانة مريم نور الدين بالاضافة الى عرض الزيارة الذي سيقدم في سهرتين متتاليتين 29 و 30 جويلية "باعتبار ما يلقاه هذا العرض سنويا من اقبال جماهيري كبير زد على ذلك ان طاقة الاستيعاب المحدودة لمسرح الهواء الطلق والتي تتجاوز الف مقعد بقليل".

وتابع ان البرنامج سيشهد عودة فنانين حققوا نجاحا كبيرا في الدورات السابقة للمهرجان من بينهم الفنان نوردو في سهرة 4 اوت و مرتضى الفتيتي في سهرة 14 اوت و وجيهة الجندوبي في عرض لمسرحية "بيغ بوسا" في سهرة 6 اوت وكريم الغربي في عرض لمسرحية "فيزا" بالاضافة الى برمجة عرض للاطفال "سيرك كيدس" لرمزي هل تعلم فضلا عن برمجة عرض موسيقى من دولة قطر في سهرة 2 على ان يكون الاختتام في سهرة 18 بعرض للفنانة نجاة عطية.

واشار منتصر قاسم الى انه سيتم على هامش الدورة 36 لمهرجان نابل الدولي تنظيم الدورة الثانية لاسبوع مسرح العرائس من 28 جويلية الى 3 اوت بالتعاون مع دار الثقافة نابل والمركب الثقافي نيابوليس نابل والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والذي سيقوم على مجموعة كبيرة من الورشات التكوينية في صنع المريونات وتحريك العروسة وفن المهرج.