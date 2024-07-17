بنزرت: إجراءات عملية لتسريع استكمال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

نظرت اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية في اجتماعها الدوري الملتئم، اليوم الأربعاء، في موقع حضيرة أشغال المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بفضاء القطب الجامعي بمنزل عبد الرحمان، في السبل الكفيلة بتسريع استكمال بقية عناصر مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت.



وأشرف على الاجتماع والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضرته الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، إلى جانب الممثل القار لوزارة الداخلية، أحمد سليمان البواب، وبقية الاعضاء القارين للجنة.

وشدّدت الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، على ضرورة استكمال مجمل الاشغال الفنية المتبقية من بما يمكّن من مزيد تعزيز وظيفية الفضاء الجامعي النموذجي بالجهة، وتوفير افضل الظروف للاطار الجامعي بمختلف اختصاصاته ولاسيما بالنسبة للدروس التطبيقية الموجهة للطلبة.



كما تم الاتفاق، بحضور كافة المصالح الإدارية للمؤسسة التعليمية العليا والهياكل الفنية والمقاولات المكلفة بالاشغال، على وضع روزنامة ملزمة لجميع الأطراف والمصالح ولا سيما المقاولات المعنية لاتمام الاشغال الواجبة، مع إقرار جلسة عمل الثلاثاء المقبل بمقر الولاية لمواصلة متابعة مجمل الاتفاقات المعلنة.ويعتبر مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين من المشاريع النموذجية المهيكلة بالجهة وقد تم وضع حجر الاساس له يوم 27 جوان 2014، وتقدّر الاعتمادات المخصّصة له بحوالي 45 مليون دينار، ويتمثّل في بناية بمساحة مغطاة تبلغ اكثر من 16 الف متر مربع، بمواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعي، وتتضمن الى جانب الادارة قاعات التدريس العامة، و قاعات التدريس الخاصة، فضاء تقنيا للهندسة الميكانيكية، وفضاء تقنيا للهندسة المدنية، ومركز توثيق ومركزا للتحديث والشراكة والنقل التكنولوجي، وفضاءات اجتماعية وطبية ومساكن وظيفية، قبل أن يتعرض جزء من البناء (حوالي 300 متر مربع) خلال الاشغال لانهيار مفاجئ، تم على اثره اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الملف واعادة الاشغال منذ ماي الفارط 2017.وقد انطلقت المدرسة الوطنية للمهندسين بعد في النشاط في مرحلة أولى بفضائها المؤقت بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة منزل عبد الرحمان وفي مرحلة ثانية، خلال السنة الجامعية 2022-2023، بالفضاءات التي تم استكمالها بالمشروع في انتظار الانتهاء من بقية الفضاءات، وتضم حاليا 221 طالبا وطالبة.