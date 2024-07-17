تراجع الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها ب36،4 بالمائة خلال النصف الأوّل من 2024

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تراجعت الإستثمارات الفلاحية الخاصة، المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بنسبة 36،5 بالمائة، وقدّرت قيمتها ب145،7 مليون دينار (م د) خلال النصف الأوّل من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق ما أظهرته النشرية المتعلّقة بإحصائيات الإستثمار الفلاحي الخاص، الصادرة عن الوكالة، الإربعاء. وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 1160 موطن شغل قار مقابل 1483 موطن خلال سنة 2023.



ومقارنة بالستة أشهر للفترة 2018 وحتّى سنة 2022 فقد شهدت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة تراجعا بنسبة 53،4 بالمائة.





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وتوزّعت هذه الاستثمارات إلى 94 مليون دينار للقطاع الفلاحي و30،9 م د لقطاع الخدمات و13،5 م د للصيد البحري و5،8 م د للتحويل الأوّلي و1،5 م د لتربية الأحياء المائية.



وقدّرت قيمة الاستثمارات، التّي تمّت المصادقة عليها لفائدة الشباب ب21،3 م د. وتمّت المصادقة على خمس عمليات استثمار لفائدة الشركات الأهلية، بقيمة 1،3 م.د، وتنشط في مجال تربية الأغنام والنقل المبرد للمنتجات الفلاحية و ستنتصب هذه المشاريع في ولايات نابل و تطاوين ومدنين والقيروان.



وبلغت قيمة الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية ب3،5 م د مقابل 0،3 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 و تتمثل في عمليّات توسعة وتجديد لمشاريع قائمة الذات في نشاط زراعة الخضروات وفق النمط الجيو حراري.



واستفادت عمليّات الإستثمار المصادق عليها بمنح قدّرت قيمتها خلال النصف الأوّل من 2024 بحوالي 47،6 م د وهو ما يمثل 32،7 بالمائة من الاستثمارات المصادق عليها مقابل منح بقيمة 68،7 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي ما مثل 30 بالمائة من الاستثمارات المصادق عليها حينها.



وتوزّعت هذه المنح لإقتناء المعدات الفلاحية (20،7 م د) أي ما يمثل 43،5 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها. وزادت نسبة القروض بنسبة 24 بالمائة بعد أن كانت في حدود 19،2 بالمائة خلال 2023.



وقدّرت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية ب3،7 م د استفادت من منح بحجم 1،9 م د. وشهدت المنح المخصّصة للتنمية الجهوية تراجعا من 6،1 م د، خلال السداسي الأول من سنة 2023، إلى 5،5 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.



وتمّت المصادقة على إسناد 17 قرضا عقاريا بقيمة 2،5 م د. وستمكن هذه القروض من إدماج 132 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.



تراجع قيمة الاستثمارات المصرّح بها خلال النصف الأوّل من 2024

تمّ التصريح، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بـ3640 عملية إستثمار بقيمة 639،2 م د مقابل 2997 عملية بقيمة 685،2 م د خلال السداسي الأول من سنة 2023 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 21،5 بالمائة على مستوى العدد وتراجعا بنسبة 6،7 بالمائة على مستوى القيمة.



ومقارنة بالفترة 2018 -2022 شهدت الاستثمارات المصرّح بها استقرارا على مستوى العدد وتراجعا بنسبة 5،1 بالمائة على مستوى القيمة.



وشهدت الإستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي تطوّرا وبلغت قيمتها 116،8 م د بعد أن كانت في حدود 83،5 م د ويعود هذا، أساسا، إلى تطوّر الإستثمارات في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد، التي بلغت 76،3 م د مقابل 34،7 م د خلال الفترة نفسها من 2023.



وقدّرت الإستثمارات المصرح بها على الخط 2449 عملية إستثمار بقيمة 444،5 م د أي ما يمثل 67،3 بالمائة على مستوى العدد و69،5 بالمائة على مستوى الحجم الجملي من الاستثمارات المصرح بها.