انتخاب 10 اعضاء لمجلس جامعة منوبة وتسجيل ترشح واحد لرئاسة الجامعة

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افرزت انتخابات مجلس جامعة منوبة، التى جرت أمس الثلاثاء بالمركب الجامعي، انتخاب 10 اعضاء من الجامعيين التابعين لمختلف المؤسسات الجامعية ، وفق ما افادت به مصادر بالجامعة صحفية "وات".



يأتي ذلك بعد إجراء انتخابات المجالس العلمية بمختلف المؤسسات الجامعية البالغ عددها 15 مؤسسة وانتخاب مديريها بنسبة تجديد ب54 بالمائة، وذلك بتجديد عهدة 07 مديرين، بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بانتخاب الصادق الحمامي، والمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بانتخاب أنجة حباشة، والمدرسة العليا للتجارة بانتخاب نادية عبعوب، والمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي وعلى رأسها جيهان الواكدي والمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بانتخاب نوفل عباس والمدرسة الوطنية للطب البيطري بانتخاب رؤوف الذوادي .





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كما جددت عهدة عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات منصف التائب، ومدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات صابر السبعي، ومدير المعهد العالي لفنون الملتيميديا إسكندر بلحاج، ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين عماد رياض الفارح، ومديرة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية لمياء بن عز الدين، ومديرة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا ريم الشواشي درويش.

يأتي ذلك في انتظار مرحلة انتخاب رئيس الجامعة في 22 جويلية الجاري، والتي شهدت ترشحا واحدا لنائب رئيسة الجامعة المكلّف بالبحث العلمي عامر الشريف، والذي انتخب فيها لفترتين بين 2017 – 2024 وسيكون خلفا للرئيسة السابقة جهينة غريب.





يشار الى ان عامر الشريف متحصل على الأستاذية في العلوم الطبيعية من كلّية العلوم بتونس سنة 1995، ثم الدكتوراه في العلوم البيولوجية، اختصاص الميكروبيولوجيا سنة 2001، انتدب للعمل كمساعد في العلوم البيولوجية بجامعة تونس ثم أستاذ تعليم عال المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، الذي أشرف على إدارته لفترتين متتاليتين (2010-2014)،وأسّس سنة 2011 مخبر البحث "البيوتكنولوجيا وتثمين الموارد البيولوجية والجيولوجية"، الذي يشرف عليه إلى الآن، كما يتعاون مع فريق بحث متعدّد الاختصاصات حول الايكولوجيا الميكروبية والبيوتكنولوجيا.

يذكر ان جامعة منوبة، تدعمت خلال السنة الجامعية الحالية، بانضمام المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس إداريا لها، في انتظار انطلاق اشغال مقره واستغلاله لاحقا بالمركب الجامعي .