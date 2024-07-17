قبلي: عملة شركة البستنة يشرعون في تنظيم وقفات احتجاجية امام مقرات المعتمديات

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انطلق عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاربعاء، في تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام مقرات المعتمديات، وذلك على خلفية عدم تجاوب السلط الجهوية والمركزية مع المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية الصادرة عن النقابة الاساسية للشركة مطلع الشهر الجاري، وفق ما كاتب عام هذه النقابة الهادي لحمر.



واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم بعد التشاور مع العملة في عدة اجتماعات بمختلف المعتمديات، الاتفاق حول الشروع في تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام مقرات المعتمديات والتي ستشهد منحًا تصعيديا في صورة عدم التجاوب مع المطالب التي يرفعها العملة لتتحول الى وقفة جهوية امام مقر الولاية لتصل الى حدود تنفيذ الاضراب العام، وفق قوله.





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واشار الى ان هذه التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة، تعبر عن تمسكهم بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية واهمها تصنيف الشركة كقطاع عام، مع تحيين اجور العملة وتمتيعهم بالزيادات والترقيات شانهم شان نظرائهم بباقي الشركات المماثلة، مع تسوية وضعيتهم تجاه الصناديق الاجتماعية، واصدار قانون اساسي للشركة.