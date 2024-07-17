الكاف: تدابير جديدة لضمان التزود بالماء الصالح للشرب (المعتمد الأول)

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اتخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، تدابير جديدة لضمان تزويد الوسط الحضري بالولاية بالماء الصالح للشرب واجتناب الانقطاعات التي تحدث على شبكة التزود، وفق ما ذكره المعتمد الأول المكلف بتسيير الولاية نزار الجمعاوي في تصريح اعلامي بالمناسبة.



وقال الجمعاوي أنه تمت دعوة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الى الإسراع بربط الآبار التي تم حفرها منذ شهر جانفي الماضي في كل من قلعة سنان وتاجروين ونبر والسرس والكاف الغربية، وذلك بهدف توفير موارد مائية إضافية لفائدة متساكني الولاية بالوسط الحضري مع الحرص على ربط بعض الآبار التابعة للخواص بشكبة "الصوناد" بصفة ظرفية لا تتعدى فترة الصيف، بغاية تدعيم الموارد المائية بالجهة.

وأكد المشاركون في الجلسة، على ضرورة متابعة كل الانقطاعات والإعلام عنها في الإبان، وذلك لمعالجتها في اقرب وقت ممكن وتدارك الاخلالات التي يمكن أن تتعرض لها شبكة التوزيع للماء الصالح للشرب.



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وفي سياق متصل، تم تنظيم لقاء مع ممثلي دائرة الهندسة الريفية والجمعيات المائية والمجامع المائية للنظر في مختلف الإشكاليات التي تعاني منها الأطراف المعنية لتوفير الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، وذلك عبر التأكيد على إيجاد حلول لمنع حدوث انقطاعات الماء من خلال مراقبة الشبكة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل الذين يتعمدون الربط العشوائي أو يقومون باستنزاف الموارد المائية لأغراض أخرى غير الماء الصالح للشرب، مع الدعوة إلى انجاز حفريات استباقية لآبار جديدة خلال السنة القادمة استعدادا للموسم الصيفي المقبل.