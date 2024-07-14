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المجلس الوطني لحركة الشعب يقرر ترشيح أحد قياديي الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قرّر المجلس الوطني لحركة الشعب، في اجتماعه اليوم الأحد ، ترشيح أحد قياديى الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة 6 أكتوبر 2024، على أن يتم الإعلان لاحقا عن إسم المترشح في نقطة إعلامية ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الحركة.

وأكد المجلس الوطني لحركة الشعب على تمسكه بطلب توفير مناخ انتخابي سليم وشفّاف يضمن تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين في ظل حياد الإدارة والتزام الجميع بالقانون لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في كل مراحلها.

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