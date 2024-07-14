آلية قرض المسكن الأول: تمويل 2800 مسكن من جملة برنامج بـ6 آلاف عائلة في ظرف سبع سنوات (مدير عام الاسكان)

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أقرّ مدير عام الاسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، ان آلية قرض المسكن الأول لم تلق النّجاح المطلوب منذ ارسائها في سنة 2017.



وأبرز السنوسي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان هذا البرنامج احدث استجابة للظروف التي تمر بها العائلات التونسية المتوسطة الدخل في توفير التمويل الذاتي باعتبار ان البنوك تطلب من المنتفع وجوب توفير 20 بالمائة كتمويل ذاتي للحصول على قرض السكن.





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واعتبر ان قرض المسكن الأول، هو قرض ميسر من خلال الحصول على قرض في حدود 20 بالمائة من ثمن المسكن بنسبة فائدة 2 بالمائة مع خمس سنوات امهال ويسدد على مدة سداد القرض الأصلي من البنك.



وكشف انه منذ احداث هذه الالية، تم تمويل حوالي 2800 عملية تمويل شراء مسكن، مبرّرا ضعف هذا الرقم بارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية ما أعاق الاقبال على آلية قرض السكن الأول بالنظر الى ارتفاع كلفة سداد القرض.





وذكر في الإطار انه للحصول على قرض المسكن الأول فان دخل العائلة لا يجب ان يتجاوز 10 مرات الاجر الأدنى، وقد تم إثر ذلك الترفيع في هذا السقف الى 12 مرة الاجر الأدنى.



وعن خطة الوزارة للترفيع في عدد العائلات المتمتعة بقرض المسكن الأول، قال السنوسي، انه من الضروري في المقام الاول مراجعة التمويل البنكي.



واقر بان النتائج المنتظرة من هذا البرنامج لم تؤد الى النتائج المرجوة اذ انه من جملة برنامج يستهدف تمويل 6 الاف عائلة من قرض السكن الأول فان 2800 عائلة، فقط، انتفعت بهذه الآلية في ظرف 7 سنوات.





واستبعد المسؤول إمكانية سنّ إجراءات جديدة على برنامج السكن الأول لتطوير الاقبال عليه مستدركا بالقول "طالما ان القرض الأصلي لا تزال الفائدة الموظفة عليه مرتفعة من الصعب اتخاذ إجراءات جديدة في الغرض" مضيفا ان نسبة الفائدة المرتفعة حدّت من الاقبال على هذا البرنامج.