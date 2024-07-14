جندوبة : الاحتفاظ بشخص مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

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تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة ووحدات التوقي من الارهاب بإقليم جندوبة من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنه أحكام سجنية، وفق ما جاء في بلاغ لإدارة الحرس ليلة السبت.

وأضاف ذات المصدر أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.