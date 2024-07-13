العجز التجاري لتونس مع الصين هو الاكبر خلال النصف الأول من سنة 2024، وقارب 4 مليار دينار

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سجلت تونس، خلال النصف الأول من سنة 2024، عجزا تجاريا مع الصين قارب 4 مليار دينار ومع روسيا بنحو 9ر2 مليار دينار في حين بلغ العجز التجاري مع الجزائر قرابة 9ر1 مليار دينار.





ووردت هذه البيانات ضمن التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لتونس، الى موفي جوان 2024، واصدرها المعهد الوطني للاحصاء، والتي اشارت الى ان تونس سجلت فائضا تجاريا مع فرنسا بنحو 8ر2 مليار دينار و ايطاليا بـ192ر1 مليار دينار وألمانيا بزهاء 196ر1 مليار دينار.



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وتاتي هذه المعطيات، في ظل تسجيل البلاد عجزا تجاريا قارب 8 مليار دينار خلال النصف الاول من العام الجاري مدفوعا بتأثير عجز الميزان الطاقي، وفق تحليل المعهد.



وسجلت تونس عجزا في الميزان التجاري، بنحو 3ر1 مليار دينار مع تركيا و 842ر0 مليار دينار مع اليونان و 718ر0 مليار دينار مع اوكرانيا، لكنها حققت فائضا مع ليبيا بنحو 961ر0 مليار دينار والمغرب بما يناهز 139ر0 مليار دينار.





وأشار المعهد في تحليله لاهم وجهات الصاردات التونسية الى تحسنها،خلال النصف الاول من سنة 2024، نحو الاتحاد الاوروبي بنسبة 5ر0 بالمائة، علما وان هذا الاخير يستحوذ على حصة تقارب 9ر69 بالمائة .



وارتفعت صادرات تونس نحو ايطاليا بنسبة 1ر6 بالمائة وإسبانيا، 4ر30 بالمائة، وبلجيكا، 9ر4 بالمائة، في حين تراجعت مع فرنسا، 1ر2 بالمائة، وألمانيا، 7ر4 بالمائة.



وزادت صادرات تونس، ضمن الفضاء العربي، بنسة 5ر41 بالمائة مع الجزائر و5ر13 بالمائة مع مصر في حين تراجعت مع ليبيا بنسبة 8ر19 بالمائة ومع المغرب بنسبة 6ر18 بالمائة.