إيداع عمدة سابق ومواطن بطبربة بالسجن من اجل شبهة التدليس والمشاركة في ذلك

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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق عمدة سابق ومواطن من معتمدية طبربة، بعد الاحتفاظ بهما مساء الاثنين الماضي من اجل شبهة تدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لوظيفه للاضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم المحكمة سندس النويوي صحفية "وات".





وجاء اصدار بطاقة الايداع بالسجن، بعد فتح بحث في شبهة تسليم العمدة المباشر شهادة في ملف حوز لشخص لا يملك العقار وخارج مرجع نظره الترابي، والتي مكنته من الانتفاع بعداد ماء، وقد تم التفطّن للأمر والتحري حول العملية من قبل فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بطبربة، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالعمدة السابق والمواطن المستفيد وتمديد الآجال القانونية لاستكمال الأبحاث التي انتهت، وتمت احالتهما على انظار قاضي التحقيق امس الجمعة .



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يذكر ان العمدة السابق موضوع بطاقة الايداع، قد تم عزله منذ فيفري المنقضي.