منوبة: كسر في قناة التزويد وعطب في المحرك يتسبب في انقطاع الماء الصالح للشراب على الدخيلة

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رفع مواطنون بعمادة الدخيلة من معتمدية طبربة التابعة لولاية منوبة، اليوم السبت، نداء لمصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لاعادة التزود بالماء الصالح للشراب بعد انقطاعه لليوم الثالث على التوالي، وفق تصريح عضو المجلس المحلي للتنمية عن المنطقة وائل العرفاوي لصحفية "وات".

وأضاف العرفاوي ان المواطنين فوجئوا بالانقطاع، ولم يجدوا امامهم سوى عين الماء "زّميط " بديلا للتزود منها بالأوعية البلاستيكية لتوفير مياه الشرب، املين في الاسراع في تجاوز الإشكال حتى لا تطول معاناتهم، في ظل ارتفاع الحرارة الشديد.

من جهته، افاد رئيس إقليم منوبة بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة حبيب العبدلي صحفية "وات"، بأن كسرا مفاجئا طرأ منذ مساء يوم الخميس، على مستوى قناة تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، مما تسبّب في انقطاع في التزود بالماء، وقد تدخل أعوان الصيانة بإصلاحه ، لتشهد محطة الضخ بدورها ونتيجة قوة الضغط احتراق محرك تم تغييره بثان على الفور، الا ان الضغط لم يكن كاف لايصال الماء الى كافة المناطق، حيث عاد تدريجيا في البعض منها ولايزال منقطعا في مناطق أخرى، مما تطلب صيانة إضافية لا تزال أشغالها متواصلة، وفق توضيحه.

واكد أنّ التزود سيعود بصفة عادية مساء اليوم، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الكسور المفاجئة وارد وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة القياسي، واستعداد مصالح الإقليم ماديا ولوجيستيا للتدخل والقيام بالإصلاحات المستوجبة.