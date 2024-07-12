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المهرجان الوطني لمصيف الكتاب ينطلق يوم 15 جويلية

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 22:09 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب الدورة الحادية والثلاثين من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب وذلك على امتداد شهر بدءا من 15 جويلية وإلى غاية 15 أوت 2024.

وحسب بلاغ نشرته وزارة الشؤون الثقافية فإن هذه التظاهرة التي تنظم تحت إشرافها، تندرج في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة وهي مناسبة سنوية تقام بالمكتبات العمومية والجهوية والمتنقلة والفضاءات الثقافية والترفيهية والأحياء الشعبية وكذلك في السجون والشواطئ والمنتزهات ومختلف الأماكن التي تشهد كثافة ارتياد وذلك بهدف الحث على المطالعة وتعميق التواصل بين القارئ والكتاب أثناء الفترة الصيفية.
وتقوم هذه الأنشطة المزمع تنظيمها في الفضاءات العامة، على تركيز خيام مؤثثة بالكتب والتجهيزات اللازمة من أجل القيام بأنشطة ذات أبعاد ترفيهية وتربوية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
...

وتختتم فعاليات هذه التظاهرة بتوزيع الكتب والجوائز على المتميزين ممن شاركوا فيها.


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