رئاسية 2024: لقاء بين رؤساء البعثات الدبلوماسية ووفد من هيئة الانتخابات حول التحضيرات الجارية لتأمين الانتخابات  في الخارج

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انتظم على مدى يومي 10 و11 جويلية الجاري لقاء عن بعد بين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ووفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، بهدف إحكام الإعداد للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.



وتطرق اللقاء الذى أشرف على اختتام أشغاله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي، إلى آخر الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية والفنية الجارية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية بالخارج (ايام 4 و5 و6 أكتوبر).





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وأكد المتدخلون ، وفق بلاغ للخارجية الخميس ، على أهمية توفير جميع الإمكانيات لضمان مشاركة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج في هذا الاستحقاق الوطني الهام في أفضل الظروف وضرورة قيام البعثات بنشر كلّ المعلومات والبيانات الهامة الصادرة في الغرض عن الهيئة والموجهة للتونسيين بالخارج.



كما بينت هيئة الانتخابات في بلاغ أن كاتب الدولة أعرب عن الاستعداد التام لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج لمضاعفة الجهد خلال الموعد الانتخابي القادم وتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 في أفضل الظروف بالتنسيق مع مختلف مصالح الهيئة بالداخل و الخارج.