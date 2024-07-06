تطاوين: تكليف فريق من الفنيين لصيانة الآبار وإصلاح شبكات مياه الشرب بمراعي معتمدية غمراسن

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تركّز المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين جهودها خلال الفترة الحاليّة على اصلاح واستغلال مختلف نقاط المياه المتوفرة في المراعي وخاصة في المناطق الريفية النائية والبعيدة لمقاومة العطش وتوفير المياه اللازمة لشرب المواطنين والماشية، وكوّنت لهذا الغرض فريقا مختّصا في اصلاح المضخات والصيانة.

وفي ذات السياق، تدخل هذا الفريق، اليوم السبت، بمنطقة ظاهر غمراسن أين أصلح تسربا للمياه على مستوى قناة الجلب من البئر الرعوي كحيل الى مشارب الحيوانات عبر الخزان، وتفقد أمس الجمعة بعض الابار في معتمدية غمراسن، حيث تولى تنظيف وتهيئة "بئر الكرمة" المهملة منذ 15 سنة تقريبا في انتظار كهربئتها رغم ضعف دفقها البالغ حوالي 1ل/ث، كما سيتم ادراجها ضمن المنشآت المائية التابعة للمجمع التنموي ابن عرفة.

وعاين الفريق أيضا أشغال صيانة البئر العميقة "ابن عرفة" التي تدفع بأكثر من 13ل/ث تمت بالشراكة بين المجمع التنموي الفلاحي ابن عرفة وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

واطّلع في مراعي الظاهر بمعتمدية غمراسن على "بئر كحيل" المخصّصة لري الاغنام وتزويد الفساقي بالصهاريج واهي بئر تم تجهيزها بالطاقة الشمسية وتزود المربين بمياهها في أحسن الظروف، بالإضافة إلى صيانة "بئر كحيل 1" بعد اعادة ربطها بالتيار الكهربائي والتثبت من صلوحيتها وتجربة التجهيزات التي اكدت قدرتها على ضخ حوالي 25ل/ث، حسب ما افاد به مصدر مختّص لوكالة "وات".



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هذا وكان موفد دائرة الهندسة الريفية قد عاين مطلع الاسبوع الجاري تقدم اشغال المنطقة السقوية بالمزار من معتمدية غمراسن التي قاربت 75 بالمائة، من ذلك بناء مقر مجمع وصيانة محطة الضخ، وبناء كل منشآت الربط، وحماية الشبكة، واقتناء القنوات قطر 160 مم التي تمت تجربتها والتحقق من عدم قطع الماء عن الفلاحين عند ارتفاع الحرارة مستقبلا، وفق ذات المصدر.