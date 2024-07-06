وزير السياحة يشرف على امضاء اتفاقيات تعاون بين معهد التكوين في مهن السياحة بجربة وعدد من الوحدات الفندقية

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اشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، مساء امس الجمعة، بمعهد التكوبن في مهن السياحة بجربة، على امضاء اتفاقيات تعاون بين وكالة التكوين في مهن السياحة وعدد من مؤسسات الايواء السياحي بالجهة



وتسمح هذه الاتفاقيات للمتكون بمتابعة نظام تدريب مهني متواجد بالمؤسسات الفندقية بنسبة 80 بالمائة من الوقت فيما يقضي الـ20 بالمائة من الوقت المتبقية بالمؤسسة التكوينية في فرصة لتطوير الكفاءات والارتقاء بها نظريا وتطبيقيا، وفق المدير العام للوكالة، احمد الجمل.





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واضاف الجمل ان إبرام هذه الاتفاقيات ينصهر ضمن إعادة بناء منظومة التكوين المهني في قطاع السياحة في اتجاه مزيد انجاح مسار التكوين المهني وتقييمه وتوفير متطلبات المهنة، وبالتالي المحافظة على المتكونين، مشيرا الى ما تتيحه الاتفاقيات المبرمة، والتي سيتم العمل على تعميمها، من تكوين اساسي وتكوين قصير المدى وتكوين عند الطلب.



ودعا وزير السياحة، من جهته، الى تعميم هذه التجربة النموذجية ببقية مؤسسات التكوين المهني السياحي وانخراط المؤسسات السياحية في اطار شراكة وتعاون، من شانهما ان يساهما في الارتقاء باداء أداء التكوين المهني وتطويره، والاستجابة الى حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتقريب النظري من التطبيقي.



واثنى في هذا الصدد على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في سياق انطلاق لرابط جديد ستكون نتائجه ايجابية للمتكون وللمؤسسة السياحية، وفق الوزير.



وتابع بلحسين، بمعهد التكوين في مهن السياحة، مساهمة المؤسسة الاقتصادية السياحية في تاثيث غرفة اشغال تطبيقية بالمعهد في فرصة للمتكون لتلقي دروس في ظروف حقيقية، حسب ما يتوفر بالوحدة السياحية لتقريب الواقع والتطبيقي من النظري.



وانهى وزير السياحة زيارته كامل يوم امس الى جزيرة جربة، بعقد جلسة عمل مع مختلف المتدخلين في القطاع السياحي لمتابعة تقدم الموسم السياحي الصيفي بالجهة والانصات الى مشاغل المهنيين ومقترحاتهم.



واكد بلحسين أهمية التنسيق بين كل المتدخلين وتقاسم المسؤولية لتحقيق الاهداف المرجوة ومواصلة النجاحات على غرار النتائج الهامة للموسم السياحي الماضي



وقال الوزير ان القطاع السياحي، بعد ان استعاد عافيته وانفاسه، باتت امامه تحديات كبرى في مجابهة المنافسة المطروحة وهو ما يتطلب اليقظة ودرجة عالية من الانتباه والتعاون والتواصل والثقة والحفاظ على المكتسبات وتدعيمها وترسيخ الجودة الشاملة بكل ما تقتضيه من مقومات.



وبين ضرورة العناية بالبيئة والنظافة وانخراط المؤسسة السياحية في هذا المجهود ومعاضدة البلديات وخاصة بالانخراط في برنامج الرعاية الخضراء لتطوير الوضع البيئي بالجزيرة وتفعيل برنامج جربة بدون بلاستيك.



وذكر بلحسين بقرارات المجلس الوزاري الاخير حول القطاع السياحي داعيا الى العمل المشترك وتكوين فريق جهوي مشترك لمتابعة حسن سير الموسم السياحي الصيفي وللتدخل في فضّ اية اشكاليات قد تطرأ.



وشدد الوزير على رقابة مسالك توزيع الصناعات التقليدية وضرورة توفير المنتوج الحرفي التونسي منبها الى التوجه نحو الردع وحجز المنتوجات غير المحلية والوطنية والعمل على تحسين جودة الخدمات من المطار كاول نقطة وصول للسائح.



ورفع المتدخلون من المهنيين عدة مشاغل اغلبها قديمة متجددة تهم الوضع البيئي وغزو المنتوجات المستوردة محلات بيع منتوجات الصناعات التقليدية ووضعية الاستقبال بالمطار وبعض المشاكل الخصوصية.



يذكر ان وزير السياحة كان اشرف، امس الجمعة، على تدشين مكتبي ارشاد سياحي بكل من جربة حومة السوق وميدون وتابع نشاط عدد من المؤسسات السياحية وخدماتها .