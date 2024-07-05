Babnet

الترجب الرياضي يجدد التجربة مع المدافع ايمن بن محمد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66884a1c1e4593.43039470_gfpqhjelnkomi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 21:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أنهى الترجي الرياضي إجراءات تعاقده مع المدافع أيمن بن محمد لمدة عام مع افضلية التمديد لموسم إضافي وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الجمعة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت لايمن بن محمد (29 عاما) الذي يشغل مركز ظهير ايسر تجربة سابقة مع الترجي الرياضي من 2016 الى 2019 توج خلالها بالخصوص بلقبين في مسابقة رابطة ابطال افريقيا. كما سبق له ان تقمص زي المنتخب التونسي في الفترة الممتدة من 2018 الى 2020.
وياتي هذا التعاقد بعد يوم واحد من اعلان الترجي الرياضي تمديد عقد مدافعيه محمد بن علي الى 30 جوان 2026 ورائد بوشنيبة الى 30 جوان 2028 اضافة الى استكمال إجراءات تأهيل الحارس الدولي البشير بن سعيد الذي أمضى على عقد إلى غاية 30 جوان 2027.
...

وسيلعب الترجي الرياضي خلال الموسم القادم على عديد الواجهات هي البطولة والكاس والسوبر على المستوى المحلي ورابطة الابطال ومسابقة الدوري الافريقي على الصعيد القاري الى جانب كاس العالم للاندية المقررة خلال صائفة 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290440


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Spa euro_2024 - Ger euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Fra euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 92

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 22:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*