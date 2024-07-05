الترجب الرياضي يجدد التجربة مع المدافع ايمن بن محمد

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أنهى الترجي الرياضي إجراءات تعاقده مع المدافع أيمن بن محمد لمدة عام مع افضلية التمديد لموسم إضافي وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الجمعة على شبكة التواصل الاجتماعي.



وكانت لايمن بن محمد (29 عاما) الذي يشغل مركز ظهير ايسر تجربة سابقة مع الترجي الرياضي من 2016 الى 2019 توج خلالها بالخصوص بلقبين في مسابقة رابطة ابطال افريقيا. كما سبق له ان تقمص زي المنتخب التونسي في الفترة الممتدة من 2018 الى 2020.

وياتي هذا التعاقد بعد يوم واحد من اعلان الترجي الرياضي تمديد عقد مدافعيه محمد بن علي الى 30 جوان 2026 ورائد بوشنيبة الى 30 جوان 2028 اضافة الى استكمال إجراءات تأهيل الحارس الدولي البشير بن سعيد الذي أمضى على عقد إلى غاية 30 جوان 2027.



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وسيلعب الترجي الرياضي خلال الموسم القادم على عديد الواجهات هي البطولة والكاس والسوبر على المستوى المحلي ورابطة الابطال ومسابقة الدوري الافريقي على الصعيد القاري الى جانب كاس العالم للاندية المقررة خلال صائفة 2025.