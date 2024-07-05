سليانة: تقدم موسم الحصاد بنسبة 97 بالمائة

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بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانة، الى غاية أمس الخميس، حوالي 97 بالمائة، وبلغت الكميات المجمعة 500 ألف قنطار موزعة الى 5ر330 الف قنطار من القمح الصلب، و162 ألف قنطار من الشعير، و5ر7 الاف قنطار من القمح اللين، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.



وأضاف عزوز في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان المخزون الاحتياطي من بذور الشعير العادية بلغ حوالي 549ر80 الف قنطار، وتم وسق 100ر33 الف قنطار الى مخازن الديوان.

وذكر ايضا أن نسبة تقدم عملية التجميع بلغت 69 بالمائة من تقديرات التجميع، لافتا الى أن عملية خلاص الفلاحين ستنطلق مع بداية الأسبوع القادم



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وكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري ذكرت في تصريح سابق لصحفية "وات" أن الجهة تحتوي على أجود أنواع القمح بمراكز التجميع بمعتمدية برقو، وأفضل أنواع الشعير بمراكز التجميع بمنطقة مصوج من معتمدية سليانة الشمالية، مؤكدة تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة بما في ذلك وزارة الفلاحة والسلط الجهوية والناقلين والوكلاء لتجميع الكميات المتوقعة

يذكر أنه تم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بسليانة بضيعة عين الزين 3 التابعة للمركب الفلاحي"عين الزين" بمعتمدية الكريب يوم 3 جوان المنقضي