البنك الافريقي للاستيراد والتصدير يعتزم فتح مركز اقليمي في تونس

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اعلن مدير البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بنيديكت اوراماه، خلال لقاء جمعه، الاربعاء، بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، عزم البنك فتح مركز اقليمي في تونس.



واشار ان ذلك سيمثل انطلاقة جديدية للتعاون مع تونس مؤكدا على الاهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة في سبيل تعزيز علاقات البنك بتونس وفق بيان للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير





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واضاف ان المبادلات ابرزت رؤية مشتركة للمستقبل مع ايلاء اهمية خاصة للتحول الطاقي والمحافظة على الراسمال البشري للبلدان الافريقية



واشار الى وجود ارادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية عبر ابرام شراكات استراتيجية موضحا ان العلاقات مع تونس تسير وفق ديناميكية ايجابية للتعاون" سعنمل على مزيد تطويرها"



وبين محافظ البنك المركزي التونسي اهمية دعم المواهب الافريقية عبر مبادرات تسهل اندماجهم ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد في بلدانهم الاصلية مشددا على ضرورة الايمان بافريقيا و بقدراتها الكبيرة





وحول هذا الموضوع اشار بينيديكت اومارا ان البنك الافريقي للاستيراد والتصدير يعمل حاليا مع شركائه الدولين من اجل انجاز برنامج خاص موجه للافارقة في المهجر





وبخصوص وسائل تمويل مشاريع التنمية في قطاعات التحول الطاقي ونحوالاقتصاد الاخضر، استعرض محافظ البنك المركزي التونسي الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع مؤكدا ضررة دعم البنك الافريقي للاستيراد والتصدير لتونس من اجل تحقيق طموحاتها في مجالات الاستدامة والنمو الاخضر



وقال نحن في حاجة لئن يدعم شركائنا طموحاتنا للعمل على ايجاد حلول مستدامة



وجدد المسؤول الاول في البنك الافريقي للاستيراد والتصدير التزام مؤسسته بدعم مشاريع التنمية في تونس العضو التاريخي للبنك

وقال بامكانكم التعويل على البنك خاصة وان التعاون مع تونس يشهد ديناميكية ايجابية سنعمل على مزيد تثمينها مبرزا ان نموذج التمويل الذي يتبناه البنك بامكانه لتلائم مع الطلب التونسي

