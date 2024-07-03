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كاس افريقيا للامم للرقبي ب7 لاعبين - المنتخب التونسي يلاقي في الدور الثاني اوغندا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار يوم 6 جويلية

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 21:12 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يلاقي المنتخب التونسي للرقبي بسبعة لاعبين ضمن الدور الثاني لكاس افريقيا للامم المقامة حاليا بجزيرة الموريس منتخبات اوغندا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار يوم 6 جويلية الجاري.

وعلى ضوء الترتيب الذي سيتحصل عليه، يخوض السباعي التونسي يوم 7 جويلية الدور الترتيبي على امل انهاء المسابقة ضمن المراكز الثمانية الاولى لضمان المشاركة في التصفيات الافريقية المؤهلة الى المونديال.

...

وكان المنتخب التونسي تحت قيادة مدربه الفرنسي جيريمي ايكاردي انهى الدور الاول في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين من مجموع 12 منتخبا مشاركا وذلك بعد فوزه على الجزائر 14-10 مقابل الخسارة امام نيجيريا 5-19 وكوت ديفوار 5-34 واوغندا صفر-43 وبوركينا فاسو 10-24.


وفي ما يلي ترتيب المنتخبات في اعقاب الدور الاول
1- اوغندا 20 نقطة
2- مدغشقر 18
3- جنوب افريقيا 16
4- بوركينا فاسو 14
5- زيمبابوي 12
6- كينيا 10
7- كوت ديفوار 8
8- الموريس 6
9- زامبيا 4
10-نيجيريا 3
11-تونس 2
12-الجزائر 1


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