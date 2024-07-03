كاس افريقيا للامم للرقبي ب7 لاعبين - المنتخب التونسي يلاقي في الدور الثاني اوغندا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار يوم 6 جويلية

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يلاقي المنتخب التونسي للرقبي بسبعة لاعبين ضمن الدور الثاني لكاس افريقيا للامم المقامة حاليا بجزيرة الموريس منتخبات اوغندا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار يوم 6 جويلية الجاري.



وعلى ضوء الترتيب الذي سيتحصل عليه، يخوض السباعي التونسي يوم 7 جويلية الدور الترتيبي على امل انهاء المسابقة ضمن المراكز الثمانية الاولى لضمان المشاركة في التصفيات الافريقية المؤهلة الى المونديال.





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وكان المنتخب التونسي تحت قيادة مدربه الفرنسي جيريمي ايكاردي انهى الدور الاول في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين من مجموع 12 منتخبا مشاركا وذلك بعد فوزه على الجزائر 14-10 مقابل الخسارة امام نيجيريا 5-19 وكوت ديفوار 5-34 واوغندا صفر-43 وبوركينا فاسو 10-24.





وفي ما يلي ترتيب المنتخبات في اعقاب الدور الاول

1- اوغندا 20 نقطة

2- مدغشقر 18

3- جنوب افريقيا 16

4- بوركينا فاسو 14

5- زيمبابوي 12

6- كينيا 10

7- كوت ديفوار 8

8- الموريس 6

9- زامبيا 4

10-نيجيريا 3

11-تونس 2

12-الجزائر 1