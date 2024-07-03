اولمبيك سيدي بوزيد يختار نهج الاستمرارية بتمديد عقد مدربه نضال الخياري

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اختار أولمبيك سيدي بوزيد نهج الاستمرارية من خلال مواصلة التجربة مع المدرب نضال الخياري على راس فريق اكابر كرة القدم.

وكان نضال الخياري تولى تدريب أولمبيك سيدي بوزيد في شهر ديسمبر الفارط خلفا لمحمود الدريدي.

ومن جهة اخرى، اعلنت الصفحة الرسمية للفريق انه تقرر تعيين جمال بلهادي في خطة مدير رياضي.

وانهى أولمبيك سيدي بوزيد بطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز الثامن ضمن المجموعة الثانية.