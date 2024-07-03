Babnet

اولمبيك سيدي بوزيد يختار نهج الاستمرارية بتمديد عقد مدربه نضال الخياري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61bb5ee1e07c78.04129372_ekginfjphmqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 19:42 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اختار أولمبيك سيدي بوزيد نهج الاستمرارية من خلال مواصلة التجربة مع المدرب نضال الخياري على راس فريق اكابر كرة القدم.
وكان نضال الخياري تولى تدريب أولمبيك سيدي بوزيد في شهر ديسمبر الفارط خلفا لمحمود الدريدي.
ومن جهة اخرى، اعلنت الصفحة الرسمية للفريق انه تقرر تعيين جمال بلهادي في خطة مدير رياضي.
وانهى أولمبيك سيدي بوزيد بطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز الثامن ضمن المجموعة الثانية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290316


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match Fri 5 july
رئاسيات 2024

J- 94

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*